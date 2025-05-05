Плескаються в крижаній товщі води до 80 років: учені нарешті розкрили секрет "жінок моря" (фото)

Нове дослідження зосередилося на вивченні фізіології Чеджу Хене — знаменитих жінок-фрідайверів у Південній Кореї, які продовжують підкорювати океан навіть у 80 років, не роблячи перерв під час вагітності або поганої породи. Вчені вважають, їм нарешті вдалося розкрити їхній секрет.

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Про це пише Live Science.

Жінки моря

Група жінок на найбільшому острові Південної Кореї дотримуються унікальної традиції, яка забезпечує їх їжею: вони пірнають під воду на глибину близько 10 метрів без використання будь-якого обладнання.

Чеджу Хене — перекладається як "жінки моря" — починають пірнати за морепродуктами приблизно у віці 15 років, збираючи морських вушок, морських їжаків і восьминогів. За даними ЮНЕСКО, члени групи займаються збором риби до 7 годин на день протягом 90 днів на рік. "Жінки моря" продовжують занурюватися приблизно до 80 років, навіть не роблячи перерви під час вагітності.

Дослідників зацікавив цей феномен не тільки тим, що жінки занурюються і в літньому віці, а й тим, наскільки атлетично вони це роблять. У результаті генетики з Університету Юти зосередилися на тому, щоб розкрити секрет "жінок моря".

Жінка-дайвер з острова Чеджудо несе морепродукти, виловлені під час занурення Фото: Melissa Ilardo

Пірнають незалежно від температури

За словами провідної авторки дослідження, генетикині з Університету Юти Мелісси Ілардо, раніше вони з колегами вивчали іншу популяцію людей, які займаються фрідайвінгом для збору морепродуктів: народ баджау, або "морські кочівники", в Індонезії.

Однак є різниця:

біля тропічного острова Індонезія вода тепла — близько 26,7 градуса за Цельсієм;

біля берегів Чеджу вода може опускатися до 12,8 градуса за Цельсієм — цього достатньо, щоб викликати гіпотермію.

Під час дослідження вчені зосередилися на розумінні того, як "жінкам моря" вдається занурюватися в настільки холодні води, без наслідків для здоров'я. Відомо, що фрідайвери занурюються на глибину до 10 метрів, як правило, на 30 секунд за раз.

Щоб дослідити секрети стерпності холодної води й витривалості дайверів, Ілардо з командою порівняли генетику 30 хене з острова Чеджу з генетикою 30 жінок з острова Чеджу, які не займаються дайвінгом, і 31 жінки з материкової частини Південної Кореї.

Результати вказують на те, що і хене, і нирці з острова Чеджу мали однакову генетичну структуру, яка помітно відрізнялася від їхніх родичів з материка. Вчені вважають, що в жителів острова було близьке спільне походження.

Хене з Чеджу продовжують добре пірнати у свої 80 років і навіть під час вагітності Фото: Melissa Ilardo

Особливий варіант гена

Команда виявила, що порівняно з жителями материкової частини, жителі Чеджудо з набагато більшою ймовірністю несли особливий варіант гена саркоглікану дзета, білка, пов'язаного з чутливістю до холоду. Цей білок міститься в гладких м'язах, що забезпечують мимовільні рухи, наприклад, ті, які беруть участь у кровообігу. Дослідження показали, що він впливає на біль від холоду, який можна відчути, зануривши руку в крижану воду. Вчені вважають, що зміна в цьому гені, ймовірно, може пояснити переносність фрідайверами холодної води.

Близько третини жінок з Чеджудо — як дайверів, так і не дайверів — несли варіант гена, що кодує білок, який називається рецептором Fcγ IIA. Для порівняння, лише 7% жінок з материка несли цей варіант.

Вчені виявили, що цей білок допомагає регулювати те, як м'язи в оболонці кровоносних судин реагують на запалення. Передбачається, що цей варіант допомагає обмежити запальні ефекти в кровоносних судинах, він може знизити діастолічний артеріальний тиск.

Учені перевірили свою теорію за допомогою імітації занурення. Реципієнтів попросили затримати дихання, занурюючи обличчя в миску з холодною водою, що запускає рефлекс занурення. Цей рефлекс спонукає організм економити кисень, сповільнюючи частоту серцевих скорочень і звужуючи кровоносні судини, допомагаючи забезпечити життєво важливі органи достатнім кровопостачанням.

Результати вказують на те, що учасники з Чеджу мали вищий загальний артеріальний тиск, ніж учасники з материка, і під час імітації занурення обидві групи відчували вищий діастолічний артеріальний тиск. Однак дослідники виявили, що наявність варіанта гена Fcγ рецептора IIA пов'язана зі значно нижчим діастолічним артеріальним тиском в учасників Чеджу під час занурення.

Тепер учені вважають, що цей варіант гена, ймовірно, може допомогти захистити хене Чеджу від ускладнень, пов'язаних із гіпертонією, спричиненою дайвінгом, або високим артеріальним тиском, який може бути особливо шкідливим під час вагітності, припустила команда. Утім, за словами Ілардо, ці гіпотези потребуватимуть додаткових досліджень.

Раніше Фокус писав про те, що на дні 124-метрової воронки в океані виявили щось, що схвилювало вчених.