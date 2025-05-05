Это невозможно: змеи кусали ученого сотни раз, что вдохновило на создание универсального противоядия

Странная страсть одного человека, коллекционировавшего змей, к самостоятельному введению змеиного яда может привести к значительному прогрессу в разработке противоядия. Хотя его действия и привели к созданию универсального противоядия, исследователи настоятельно просят не следовать его примеру.

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Об этом пишет IFLScience.

Ежегодно от укусов змей во всем мире умирает около 100 000 человек и многие из тех, кому удалось выжить, потеряли конечности или получили другие необратимые травмы. По словам ученых, противоядия могли бы предотвратить большую часть этой надвигающейся трагедии, но их не существует против многих из более чем 600 опасных видов змей. Основной проблемой в разработке вакцин является стоимость разработки и производства.

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Используя современные методы, противоядие против каждого вида змей необходимо разрабатывать отдельно и проводить клинические испытания. Медицинским клиникам также необходимо иметь на складе противоядия против каждой змеи в этом районе, что является большой затратой для небольших клиник. Однако теперь ученые считают, что им удалось решить эту проблему.

Универсальное противоядие

Исследователи из Centivax считают, что им удалось приблизиться к созданию единственного противоядия, эффективного против самых распространенных в мире укусов змей. До сих пор противоядие было испытано только на мышах, однако ученые надеются продолжить испытания.

Исследователи утверждают, что им удалось создать одно противоядие, обеспечившее мышам полную защиту от 13 видов змей Elapidae, многие из которых лишь отдаленно связаны друг с другом. Противоядие также обеспечивает частичную защиту от шести других видов и, как считают авторы исследования, новая вакцина может обеспечить защиту от всех змей, использующих только нейротоксичный яд. Отметим, что это примерно половина ядовитых видов в мире, в том числе:

кобры;

тайпаны;

черные мамбы;

некоторые морские змеи.

Заклинатель змей

Коллекционер змей Тим Фриде осознавал, что его увлечение сопряжено с риском быть укушенным, а потому взял лист из книги Митридата VI, который, как гласит легенда, медленно вырабатывал иммунитет ко многим ядам, тренируя свое тело с помощью постоянно увеличивающихся доз.

В общей сложности Фриде сделал себе 24 инъекции в течение четырех месяцев, а затем впервые был подвергнут укусу змеи. Предполагается, что за четыре месяца получения разведенного яда у человека вырабатывается иммунитет, способный защитить его от укуса змеи.

У Фриде развился гипериммунитет, как он продемонстрировал на своем канале Youtube, когда некоторые из самых ядовитых змей в мире укусили его в прямом эфире на камеру. Хотя сейчас Фриде отказался от этого поведения, и часть его иммунитета ослабла, на пике его воздействия его кровь могла бы выработать противоядие против многих видов.

Отметим, что к концу эксперимента Фриде сделал себе 654 прививки от 16 видов и позволил им укусить себя 202 раза. По словам первого автора нового исследования, доктора Джейкоба Гланвилла из Centivax, эксперимент Фриде не стоит воспринимать буквально, так как змеиный яд опасен для людей, а крови Фриде никогда не хватило бы, чтобы сделать противоядия для всех — требовался другой подход.

Ученые сосредоточились на поисках и изучении антител в его крови.

Прибрежный тайпан, которого многие считают самой опасной змеей в Австралии Фото: Shutterstock

Ключевой элемент противоядия

В яде каждой ядовитой змеи содержится много токсинов, чтобы ее добыче или хищникам было трудно выработать сопротивление. Эти яды развиваются быстрее, чем тела самих змей, поэтому существуют в ослепительном разнообразии. Используя антитела, полученные Фриде, и сами яды, Centivax выявил некоторые общие черты, что позволило одному антителу, LNX-D09, блокировать активность многих ядов.

Результаты указывают на то, что LNX-D09 сам по себе обеспечивает мышам иммунитет против 6 из 19 испытанных видов. Но ученые пошли дальше. Многие яды аспидовых змей включают PLA2, который, в отличие от большинства других токсинов, не требует антител для остановки — его можно ингибировать с помощью небольшой молекулы вареспладиба. Объединения LNX-D09 с вареспладибом было достаточно, чтобы обеспечить мышам защиту против девяти видов с очень разным происхождением

Этого все еще казалось не достаточно, а потому ученые продолжили искать в крови Фриде другие антитела. К тому времени, как ученые обнаружили три ключевых компонента — SNX-B03, LNX-D09 и вареспладиб — результаты демонстрировали беспрецедентный диапазон полной защиты для 13 из 19 видов. Более того, позже ученые также обнаружили частичную защиту против других видов, которые были рассмотрены.

Отметим, что 19 видов были выбраны для исследования не случайно: они невероятно далеки с эволюционной точки зрения. Большинство других видов Elapidae достаточно тесно связаны с одним из 19, что защита, вероятно, будет распространяться и на них, хотя необычная добыча может стимулировать инновации в области яда, поэтому для подтверждения этого требуется множество испытаний.

Увы, лекарства, эффективные для мышей, не всегда переносят свое действие и на людей, однако яды действуют по путям, сохраняющимся среди млекопитающих, и исследование противоядий — одна из областей, где грызуны являются хорошими моделями.

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