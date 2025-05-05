Це неможливо: змії кусали вченого сотні разів, що надихнуло на створення універсальної протиотрути

Дивна пристрасть однієї людини, яка колекціонувала змій, до самостійного введення зміїної отрути може призвести до значного прогресу в розробці протиотрути. Хоча його дії й призвели до створення універсальної протиотрути, дослідники настійно просять не наслідувати його приклад.

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Про це пише IFLScience.

Щорічно від укусів змій в усьому світі помирає близько 100 000 осіб, і багато хто з тих, кому вдалося вижити, втратили кінцівки або отримали інші незворотні травми. За словами вчених, протиотрути могли б запобігти більшій частині цієї трагедії, що насувається, але їх не існує проти багатьох із понад 600 небезпечних видів змій. Основною проблемою в розробці вакцин є вартість розробки і виробництва.

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Використовуючи сучасні методи, протиотруту проти кожного виду змій необхідно розробляти окремо і проводити клінічні випробування. Медичним клінікам також необхідно мати на складі протиотрути проти кожної змії в цьому районі, що є великою витратою для невеликих клінік. Однак тепер учені вважають, що їм вдалося розв'язати цю проблему.

Універсальна протиотрута

Дослідники з Centivax вважають, що їм вдалося наблизитися до створення єдиної протиотрути, ефективної проти найпоширеніших у світі укусів змій. Досі протиотруту було випробувано тільки на мишах, проте вчені сподіваються продовжити випробування.

Дослідники стверджують, що їм вдалося створити одну протиотруту, яка забезпечила мишам повний захист від 13 видів змій Elapidae, багато з яких лише віддалено пов'язані одна з одною. Протиотрута також забезпечує частковий захист від шести інших видів і, як вважають автори дослідження, нова вакцина може забезпечити захист від усіх змій, які використовують тільки нейротоксичну отруту. Зазначимо, що це приблизно половина отруйних видів у світі, зокрема:

кобри;

тайпани;

чорні мамби;

деякі морські змії.

Заклинатель змій

Колекціонер змій Тім Фріде усвідомлював, що його захоплення пов'язане з ризиком бути укушеним, а тому взяв аркуш із книжки Мітридата VI, який, як свідчить легенда, повільно виробляв імунітет до багатьох отрут, тренуючи своє тіло за допомогою доз, що постійно зростали.

Загалом Фріде зробив собі 24 ін'єкції протягом чотирьох місяців, а потім вперше був підданий укусу змії. Передбачається, що за чотири місяці отримання розведеної отрути у людини виробляється імунітет, здатний захистити її від укусу змії.

У Фріде розвинувся гіперімунітет, як він продемонстрував на своєму каналі Youtube, коли деякі з найотруйніших змій у світі вкусили його в прямому ефірі на камеру. Хоча зараз Фріде відмовився від цієї поведінки, і частина його імунітету ослабла, на піку його впливу його кров могла б виробити протиотруту проти багатьох видів.

Зазначимо, що до кінця експерименту Фріде зробив собі 654 щеплення від 16 видів і дозволив їм вкусити себе 202 рази. За словами першого автора нового дослідження, доктора Джейкоба Гланвілла з Centivax, експеримент Фріде не варто сприймати буквально, адже зміїна отрута небезпечна для людей, а крові Фріде ніколи не вистачило б, щоб зробити протиотрути для всіх — потрібен був інший підхід.

Учені зосередилися на пошуках і вивченні антитіл у його крові.

Прибережний тайпан, якого багато хто вважає найнебезпечнішою змією в Австралії Фото: Shutterstock

Ключовий елемент протиотрути

В отруті кожної отруйної змії міститься багато токсинів, щоб її здобичі чи хижакам було важко виробити опір. Ці отрути розвиваються швидше, ніж тіла самих змій, тому існують у сліпучому розмаїтті. Використовуючи антитіла, отримані Фріде, і самі отрути, Centivax виявив деякі спільні риси, що дало змогу одному антитілу, LNX-D09, блокувати активність багатьох отрут.

Результати вказують на те, що LNX-D09 сам по собі забезпечує мишам імунітет проти 6 із 19 випробуваних видів. Але вчені пішли далі. Багато отрут аспідових змій включають PLA2, який, на відміну від більшості інших токсинів, не вимагає антитіл для зупинки — його можна пригнічувати за допомогою невеликої молекули вареспладиба. Об'єднання LNX-D09 з вареспладибом було достатньо, щоб забезпечити мишам захист проти дев'яти видів з дуже різним походженням

Цього все ще здавалося недостатньо, а тому вчені продовжили шукати в крові Фріде інші антитіла. На той час, як науковці виявили три ключові компоненти — SNX-B03, LNX-D09 та вареспладиб — результати демонстрували безпрецедентний діапазон повного захисту для 13 із 19 видів. Ба більше, пізніше вчені також виявили частковий захист проти інших видів, які були розглянуті.

Зазначимо, що 19 видів було обрано для дослідження не випадково: вони неймовірно далекі з еволюційного погляду. Більшість інших видів Elapidae досить тісно пов'язані з одним із 19, що захист, імовірно, поширюватиметься і на них, хоча незвична здобич може стимулювати інновації в галузі отрути, тому для підтвердження цього потрібно безліч випробувань.

На жаль, ліки, ефективні для мишей, не завжди переносять свою дію і на людей, проте отрути діють шляхами, що зберігаються серед ссавців, і дослідження протиотрут — одна з галузей, де гризуни є хорошими моделями.

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