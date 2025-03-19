Найнебезпечніша змія смерті у світі: вчені вперше помітили у неї третє ікло (фото)

Вчені вивчали смертоносну змію близько семи років, але лише нещодавно помітили у цього виду третій зуб.

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Наша планета є домом для величезної кількості видів і деякі з них неймовірно смертоносні. Цікаво, що більшість видів отруйних тварин насправді мешкає в Австралії й новий смертоносний вид змій, що виробляють нейротоксичну отруту, не став винятком, пише Live Science.

У першому у своєму роді відкритті вчені вперше виявили змію смерті з трьома надгострими отруйними іклами замість звичайних двох. Цікаво, що змія смерті брала участь у програмі з отрути близько семи років і вчені раніше не помічали третього ікла. За словами менеджера парку в Австралійському парку рептилій Біллі Коллетт, раніше вчені не зустрічали нічого подібного і навіть більше — спочатку команда вважала, що ікло, імовірно, відпаде згодом, проте за рік воно все ще там.

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Науковці зазначають, що третє ікло, розташоване прямо поруч з одним з інших іклів з лівого боку рота змії, також виробляє отруту. Це означає, що представники виду насправді виробляють набагато більше отрути за один укус, ніж інша звичайна гадюка — простими словами новий вид гадюк смерті може бути ще більш смертоносним.

За словами Коллетт, ця ультрарідкісна змія "насправді може бути найнебезпечнішою гадюкою у світі". Вчені також заявляють, що додаткове ікло є результатом мутації, яка ніколи раніше не спостерігалася.

Гадюки смерті (Acanthophis) — група отруйних змій, що мешкають в Австралії та Новій Гвінеї. Учені вже виявили, що у цього виду один із найшвидших ударів серед усіх змій, а деякі види здатні вкусити та впорснути отруту зі своїх іклів менш ніж за 0,15 секунди. Отрута цього виду може викликати параліч, а в разі відсутності лікування навіть смерть. До розробки протиотрути близько 50% укусів гадюки смерті були смертельними.

Тризубу змію доять заради її отрути. Ця змія виробляє більше отрути, ніж інші смертельні змії Фото: Australian Reptile Park

Зазначимо, що змія є частиною програми з виробництва протиотрути Австралійського парку рептилій, а її додаткове третє ікло було виявлено, коли змію доїли заради отрути. Зазначимо, що процес доїння передбачає обережне здавлювання отруйних залоз змії, поки вона не вкусить контейнер для збору, внаслідок чого отрута виливається в пробірку.

Дослідження також показали, що тризубі гадюки смерті виробляють приблизно вдвічі більше отрути, ніж інші види. Утім, вчені визнають, все ще неясно, чи є вищий вихід результатом додаткового ікла, чи ця особина просто продукує велику кількість отрути.

Цікаво, що це перша тризуба змія, коли-небудь виявлена в Австралійському парку рептилій, який працює вже два десятиліття і видоїв сотні тисяч змій. В Австралії було знайдено й інших тризубих змій, проте вчені ніколи раніше не зустрічали гадюк смерті з трьома іклами.

Автори дослідження все ще не знають, чому у цього виду три ікла, але вважають, що це може бути пов'язано з процесом заміни іклів. Подібно до зубів дорослої людини, гадюки смерті мають змінні ікла, що ростуть позаду активних, тож коли ікло втрачається, нове висувається вперед. Утім, з моменту виявлення третього ікла минув уже рік, а кількість зубів гадюки не змінилася.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найрозумнішу і найдовшу змію у світі.