Самая опасная змея смерти в мире: ученые впервые заметили у нее третий клык (фото)

Ученые изучали смертоносную змею около семи лет, но лишь недавно заметили у этого вида третий зуб.

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Наша планета является домом для огромного количества видов и некоторые из них невероятно смертоносны. Любопытно, что большинство видов ядовитых животных на самом деле обитает в Австралии и новый смертоносный вид змей, производящих нейротоксичный яд, не стал исключением, пишет Live Science.

В первом в своем роде открытии ученые впервые обнаружили змею смерти с тремя сверх острыми ядовитыми клыками вместо обычных двух. Любопытно, что змея смерти участвовала в программе по яду около семи лет и ученые ранее не замечали третьего клыка. По словам менеджера парка в Австралийском парке рептилий Билли Коллетт, ранее ученые не встречали ничего подобного и даже более — изначально команда полагала, что клык, вероятно, отпадет со временем, однако спустя год он все еще там.

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Ученые отмечают, что третий клык расположен прямо рядом с одним из других клыков с левой стороны рта змеи, также производит яд. Это означает, что представители вида на самом деле производят гораздо больше яда за один укус, чем другая обычная гадюка — простыми словами новый вид гадюк смерти может быть еще более смертоносным.

По словам Коллетт, эта ультраредкая змея "на самом деле может быть самой опасной гадюкой в мире". Ученые также заявляют, что дополнительный клык является результатом никогда ранее не наблюдавшейся мутации.

Гадюки смерти (Acanthophis) — группа ядовитых змей, обитающих в Австралии и Новой Гвинее. Ученые уже обнаружили, что у этого вида один из самых быстрых ударов среди всех змей, а некоторые виды способны укусить и впрыснуть яд из своих клыков менее чем за 0,15 секунды. Яд этого вида может вызвать паралич, а в случае отсутствия лечения даже смерть. До разработки противоядия около 50% укусов гадюки смерти были смертельными.

Трехзубую змею доят ради ее яда. Эта змея производит больше яда, чем другие смертельные змеи Фото: Australian Reptile Park

Отметим, что змея является частью программы по производству противоядия Австралийского парка рептилий, а ее дополнительный третий клык был обнаружен, когда змею доили ради яда. Отметим, что процесс доения включает в себя осторожное сдавливание ядовитых желез змеи, пока она не укусит контейнер для сбора, в результате чего яд выливается в пробирку.

Исследования также показали, что трехзубые гадюки смерти производят примерно вдвое больше яда, чем другие виды. Впрочем, ученые признают, все еще неясно, является ли более высокий выход результатом дополнительного клыка или эта особь просто производит большое количество яда.

Любопытно, что это первая трехзубая змея, когда-либо обнаруженная в Австралийском парке рептилий, который работает уже два десятилетия и выдоил сотни тысяч змей. В Австралии были найдены и другие трехзубые змеи, однако ученые никогда ранее не встречали гадюк смерти с тремя клыками.

Авторы исследования все еще не знают, почему у этого вида три клыка, но полагают, что это может быть связано с процессом замены клыков. Подобно зубам взрослого человека, у гадюк смерти есть сменные клыки, растущие позади активных, поэтому, когда клык теряется, новый выдвигается вперед. Впрочем, с момента обнаружения третьего клыка прошел уже год, а количество зубов гадюки не изменилось.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самую умную и длинную змею в мире.