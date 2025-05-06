Единственная в мире: древняя поэзия раскрывает 1400-летнюю трагедию пресноводной морской свиньи

Бесплавниковая морская свинья Янцзы настолько почитаема, что поэты писали о ней в течение более тысячелетия. Теперь ученые использовали древние китайские тексты, чтобы проследить ее упадок и невероятную потерю территории.

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Об этом пишет IFLScience.

В общей сложности ученые изучили 724 древних стихотворений и обнаружили, как далеко бесплавниковая морская свинья Янцзы когда-то бродила в пределах одной реки. Изучение текстов также позволило ученым проследить, насколько сократился ее ареал и когда именно это произошло. Предполагается, что изучение древних текстов также поможет определить, насколько велика угроза, которой подвергается вид. Авторы исследования также надеются, что новые данные помогут в дальнейшем восстановить утраченную экосистему.

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Древние тексты

Окаменелости, как правило, являются единственным способом, с помощью которого ученые могут определить предыдущий ареал вида, но они почти всегда очень редки. Однако порой люди могут настолько почетать растение или животное, что включают увиденное ими в свои стихи. В новом исследовании ученые использовали древнюю китайскую поэзию в интересах науки.

Доктор Чжиган Мэй из Китайской академии наук выросла недалеко от реки Янцзы, где морские свиньи являются важной частью местной культуры. В культуре, окружающей берега реки, морские свиньи считались позитивными духами, способными предсказывать погоду и уровень рыбы. Нанести им вред считалось плохой приметой.

Река Янцзы имеет протяжность 6300 километров, что делает ее самой длинной рекой Азии. Хотя верховья были за пределами бесплавниковой морской свиньи Янцзы, когда-то она плавала по большей части этой длины, а также по многим притокам. Это единственная в мире пресноводная морская свинья. Науке известны также несколько видов пресноводных дельфинов, однако большинство из них, как показывают наблюдения, находятся на грани исчезновения.

Иллюстрация, выполненная в технике ксилографии времен династии Мин, на которой подробно изложены морфология бесперой морской свиньи реки Янцзы

Поэзия, как новый инструмент науки

Столетия назад реки были основным видом транспорта, а поэты включали в свои произведения наблюдения за морскими свиньями во время путешествий, в том числе и по реке Янцзы. Например, во время своего долгого правления в XVIII веке шестой император династии Цин, Цяньлун, сам написал много стихотворений и покровительствовал поэтам, которые ему нравились, одновременно подавляя работы, против которых он возражал.

Способности, приписываемые морским свиньям в текстах, по словам доктора Мэй, имеют элементы правды. Отметим, что в сравнению с большинством рыб, морские свиньи Янцзы довольно крупные и невероятно активности на поверхности воды, особенно перед грозами, когда они гоняются за рыбой и прыгают. Это удивительное зрелище было трудно игнорировать поэтам.

В ходе нового исследования Мэй с коллегами попытались определить прошлый ареал обитания вида на основе стихотворений. Исследователи обнаружили, что проблема заключается вовсе не в нехватке данных, а в том, что некоторые поэты, вероятно, преукрашали действительность.

Ровно половина включенных стихотворений содержала информацию о месте наблюдения, 78% на главной реке, 14% на притоках и 8% на озерах, питаемых Янцзы.

Упоминания о дельфинах со временем расцвели, от всего пяти во время династии Тан (618–907 гг. н. э.) до сотен в XVII–XIX веках. Однако это было больше связано с изменениями в культуре, и стихотворения, которые с большей вероятностью сохранялись, чем с бумом дельфинов.

Трудно продолжать улыбаться, когда ты потерял большую часть своей территории, но бесплавниковые морские свиньи справляются с этим Фото: Wang Chaoqun

Утрата ареала обитания

Команда изучила тексты стихотворений и пришла к выводу, что ареал обитания морской свиньи незначительно сокращался до конца правления династии Цин, которая в конце концов пала в 1912 оду. Однако сейчас она занимает на треть меньше площади главной реки, чем когда-то, а ее ареал в притоках и близлежащих озерах сократился на 91%.

Отметим, что результаты новой работы ученых согласуются с тем, что предлагают другие источники. Исследователи полагают, что снижение численности является результатом изменений в экосистеме, таких как строительство крупных плотин, а вовсе не прямых атак на пресноводную морскую свинью, которая все еще защищена "историческим почтением".

Дальнейшие исследования, по мнению ученых, могут показать, насколько большими были популяции морских свиней до того, как река была изменена.

Ранее Фокус писал о том, что дельфин 14 лет прожил с морскими свиньями и заговорил на их языке.