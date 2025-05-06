Єдина у світі: стародавня поезія розкриває 1400-річну трагедію прісноводної морської свині

Безплавникова морська свиня Янцзи настільки шанована, що поети писали про неї впродовж понад тисячоліття. Тепер учені використали стародавні китайські тексти, щоб простежити її занепад і неймовірну втрату території.

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Про це пише IFLScience.

Загалом вчені вивчили 724 стародавніх віршів і виявили, як далеко безплавникова морська свиня Янцзи колись бродила в межах однієї річки. Вивчення текстів також дало змогу вченим простежити, наскільки скоротився її ареал і коли саме це сталося. Передбачається, що вивчення стародавніх текстів також допоможе визначити, наскільки велика загроза, якої зазнає вид. Автори дослідження також сподіваються, що нові дані допоможуть надалі відновити втрачену екосистему.

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Стародавні тексти

Скам'янілості, як правило, є єдиним способом, за допомогою якого вчені можуть визначити попередній ареал виду, але вони майже завжди дуже рідкісні. Однак часом люди можуть настільки шанувати рослину або тварину, що включають побачене ними у свої вірші. У новому дослідженні вчені використали стародавню китайську поезію в інтересах науки.

Доктор Чжиган Мей з Китайської академії наук виросла недалеко від річки Янцзи, де морські свині є важливою частиною місцевої культури. У культурі, що оточує береги річки, морських свиней вважали позитивними духами, здатними передбачати погоду і рівень риби. Завдати їм шкоди вважалося поганою прикметою.

Річка Янцзи має протяжність 6300 кілометрів, що робить її найдовшою річкою Азії. Хоча верхів'я були за межами безплавникової морської свині Янцзи, колись вона плавала по більшій частині цієї довжини, а також по багатьох притоках. Це єдина у світі прісноводна морська свиня. Науці відомі також кілька видів прісноводних дельфінів, проте більшість із них, як показують спостереження, перебувають на межі зникнення.

Ілюстрація, виконана в техніці ксилографії часів династії Мін, на якій детально викладено морфологію бесперої морської свині річки Янцзи

Поезія, як новий інструмент науки

Століття тому річки були основним видом транспорту, а поети включали у свої твори спостереження за морськими свинями під час мандрівок, зокрема й річкою Янцзи. Наприклад, під час свого довгого правління у XVIII столітті шостий імператор династії Цін, Цяньлун, сам написав багато віршів і протегував поетам, які йому подобалися, водночас придушуючи роботи, проти яких він заперечував.

Здібності, приписувані морським свиням у текстах, за словами доктора Мей, мають елементи правди. Зазначимо, що порівняно з більшістю риб, морські свині Янцзи досить великі та неймовірно активні на поверхні води, особливо перед грозами, коли вони ганяються за рибою та стрибають. Це дивовижне видовище було важко ігнорувати поетам.

Під час нового дослідження Мей з колегами спробували визначити минулий ареал проживання виду на основі віршів. Дослідники виявили, що проблема полягає зовсім не в нестачі даних, а в тому, що деякі поети, ймовірно, прикрашали дійсність.

Рівно половина включених віршів містила інформацію про місце спостереження, 78% — на головній річці, 14% — на притоках і 8% — на озерах, що живляться Янцзи.

Згадки про дельфінів з часом розквітли, від лише п'яти під час династії Тан (618-907 рр. н. е.) до сотень у XVII-XIX століттях. Однак це було більше пов'язано зі змінами в культурі, та віршами, що з більшою ймовірністю зберігалися, ніж із бумом дельфінів.

Важко продовжувати посміхатися, коли ти втратив більшу частину своєї території, але безплавникові морські свині справляються з цим Фото: Wang Chaoqun

Втрата ареалу проживання

Команда вивчила тексти віршів і дійшла висновку, що ареал проживання морської свині незначно скорочувався до кінця правління династії Цін, яка зрештою впала в 1912 році. Однак зараз вона займає на третину менше площі головної річки, ніж колись, а її ареал у притоках і прилеглих озерах скоротився на 91%.

Зазначимо, що результати нової роботи вчених узгоджуються з тим, що пропонують інші джерела. Дослідники вважають, що зниження чисельності є результатом змін в екосистемі, таких як будівництво великих гребель, а зовсім не прямих атак на прісноводну морську свиню, яка все ще захищена "історичною повагою".

Подальші дослідження, на думку вчених, можуть показати, наскільки великими були популяції морських свиней до того, як річку було змінено.

Раніше Фокус писав про те, що дельфін 14 років прожив з морськими свинями і заговорив їхньою мовою.