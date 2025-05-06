Кошки и собаки эволюционируют странным образом, чтобы быть похожими друг на друга: зачем им это

Персидские кошки и мопсы не кажутся слишком похожими друг на друга, но это лишь на первый взгляд. Несмотря на то, что кошки и собаки разделены 50 миллионами эволюции, ученые обнаружили, что одомашнивание животных сделало их более разнообразными, но также и странно похожими.

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Об этом пишет Science Alert.

Люди, собаки и кошки тысячелетиями живут бок о бок. За это время животные успели заработать совершенно разную репутацию: собак считают лучшими друзьями человека, тогда как коты считаются более отчужденными и самодостаточными, но от этого не менее любимыми питомцами.

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Дивергентная эволюция

В новом исследовании эволюционный биолог Эбби Грейс Дрейк с коллегами просканировали 1810 черепов кошек, собак и их диких сородичей и обнаружили нечто странное. Несмотря на их далекую историю, многие породы кошек и собак демонстрируют поразительное сходство в форме черепа.

В эволюционной биологии дивергенция — распространенный процесс. Простыми словами, дивергенция — когда два организма, имеющие общее происхождение, со временем становятся все более разными, в то время как конвергенция подразумевает, что организмы становятся более похожими. По мере того как популяции животных разделяются и адаптируются к разным средам, они постепенно развивают новые черты, процесс, известный как дивергентная эволюция.

Отметим, что дивергентная эволюция — один из основных способов, с помощью которых новые виды формируют различные черты, заставляя популяции развиваться совершенно разными путями. Впрочем, порой эволюция может пойти в другом направлении: конвергенция происходит, когда неродственные виды под схожим давлением независимо развивают схожие черты.

Странное сходство

В случае одомашненных кошек, собак и других видов преднамеренный и непреднамеренный отбор людьми, вероятно, запустил конвергенцию, случайно направляя разные виды по схожему эволюционному пути. В результате, несмотря на долгую историю эволюционного разделения, породы с плоскими мордами, такие как персидская кошка и мопсы, развили схожие структуры черепа.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, насколько одомашнивание изменило структуру черепа кошек и собак. Дрейк с коллегами проанализировали 3D-сканы черепов из музейных образцов, ветеринарных школ и цифровых архивов. Набор данных включал домашних кошек, в том числе сиамских, мейн-кунов и персидских кошек, а также более 100 пород собак с короткой и длинной мордой.

Результаты указывают на то, что одомашнивание увеличило разнообразие форм черепа, но также привело к тому, что некоторые породы кошек и собак стали похожи друг на друга, с конвергенцией в сторону удлиненных или плоских лиц.

Дикие псовые (группа животных, куда входят собаки, волки, лисы и шакалы) имеют тенденцию иметь похожий удлиненный череп, в то время как дикие кошачьи (группа животных, в которую входят домашние кошки, львы, тигры и ягуары) демонстрируют больше естественных вариаций.

Тем не менее домашние породы обоих видов теперь охватывают более экстремальный диапазон на обоих концах шкалы. Эту тенденцию можно увидеть в появлении кошек, выведенных так, чтобы они напоминали собак.

Селективное разведение

Давно известно, что одомашнивание при вмешательстве людей привело к тому, что даже отдаленно родственные виды могут выглядеть, а порой и страдать, похожим образом. Селективное разведение преувеличило черты у разных видов: предыдущие исследования уже показали, что многие изменения, внесенные человеком, могут вывести животных за пределы того, что их тела способны выдержать естественным образом. Например, у некоторых кур, выращенных ради мяса, грудная мышца составляет 30% веса тела, что часто приводит к проблемам с сердцем и легкими.

Другим распространенным примером являются породы кошек и собак с плоскими мордами. Более ранние исследования уже показали, что люди запрограммированы реагировать на некоторые особенности младенцев, в том числе:

округлые головы;

маленькие носы;

большие и низко посаженные глаза.

По сути, эти черты преувеличены у многих пород кошек и собак с плоскими мордами и имитируют внешность человеческих младенцев. Поскольку человеческие младенцы сильно зависят от заботы взрослых, эволюция сформировала нас чувствительными к сигналам уязвимости и нужды.

Такие сигналы, как округлые щеки и широко раскрытые глаза младенцев, известны как социальные релизеры. Они вызывают у взрослых поведение по уходу за потомством, от разговора на более высоких тонах до предложения родительской заботы. В результате такие черты у домашних питомцев могут дать животным преимущество в получении человеческой заботы и внимания. Однако они также имеют свою цену.

Ранее ученые уже заявили, что разведение животных с экстремальными физическими чертами, например, плоскими мордами и преувеличенными формами черепа, увеличивает проблемы со здоровьем у животных. В том числе:

затрудненное дыхание;

неврологические состояния;

осложнения при родах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пытаются выяснить, какое животное самое умное.