Зов природы. Самые крупные животные на Земле странным образом не дают "пустыням" появиться в океане

Киты являются одними из самых крупных животных не только в океане, но и на планете в целом. Однако огромные размеры — не единственное, что делает этих животных уникальными: ученые обнаружили, что «зов природы» китов очень важен для всего Мирового океана, поскольку помогает некоторым его частям процветать.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

Известно, что тело мертвого кита способно питать водную экосистему десятилетиями, но теперь ученые обнаружили, что это не единственное, на что способны морские гиганты. Возможно, нам не слишком хочется думать обо всех китах, которые помочились в океан, однако ученые обнаружили, что их моча на самом деле помогает жизни процветать в тех областях, где в противном случае образовались бы "жидкие пустыни".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Неожиданная польза

Важность китовых фекалий была признана давно, но теперь исследование показало, что мигрирующие киты вносят еще больший вклад в свою мочу.

Обширные районы океана способны поддерживать лишь малую часть жизни, поскольку им не хватает одного или нескольких жизненно важных питательных веществ. В результате, даже если удастся устранить один дефицит, увы, мало что изменится. Впрочем, некоторым организмам необходимо лишь что-то одно: это можно наблюдать в пустынях, которые неожиданно "оживают" после многих лет или десятилетий засухи, когда наконец-то идет дождь.

Океан не является исключением — в них также есть обширные регионы, где встречается очень мало жизни. Очевидно, что недостатка в воде или солнечном свете нет, а воздух наверху содержит углекислый газ, но фосфор и азот, необходимые для жизни, накладывают ограничения.

Когда киты мигрируют через эти области, они не останавливаются, но оставляют после себя множество выделений. Это известно как "китовый насос", приносящий жизненно важные питательные вещества из мест их нагула, которые обычно кишат жизнью, и оставляющий их в открытом океане, чтобы дать шанс организмам.

Китовый насос

Ранее уже было проведено несколько исследований "китового насоса", лишь сейчас ученые впервые предприняли попытку количественно оценить его вклад в здоровье экосистем океана.

Результаты указывают на то, что более крупные киты могут производить до 950 литров мочи в день. одный компонент не имеет значения, но большая часть из 4000 тонн азота, которые серые, горбатые и гладкие киты приносят в бедные питательными веществами воды каждый год, поступает с мочой. Фотосинтез, который это позволяет, может извлечь более 18 000 тонн углерода из атмосферы. Эти цифры весьма консервативны, поскольку основаны лишь на мигрирующих самках и детенышах, тогда как масштабы миграции взрослых самцов все еще остаются загадкой для науки.

Простыми словами, по мнению ученых, усатые киты обеспечивают "самую большую дальнюю доставку питательных веществ на планете". Отметим, что данные о других видах китов, например, синих китов, чрезвычайно скудны, а потому выводы ученых являются лишь предварительными.

Доставка питательных веществ в океане

Одного азота недостаточно, но в сочетании с фосфором, приносимым морскими птицами и рыбой, он может оживить эти воды. Увы, даже если добавление в статистику самцов и других видов китов доведет общее количество удаляемого углерода до 100 000 тонн в год, одна крупная электростанция на ископаемом топливе выбрасывает больше этого. В результате ученые не уверены, стоит ли считать мочу китов важным фактором в разрезе изменений климата.

Данные также указывают на то, что до массового китобойного промысла в 19 и 20 веках усатые киты, вероятно, приносили в три раза больше питательных веществ в те части океанов, которые пересекали во время своей миграции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили причину массового вымирания серых китов.