Поклик природи. Найбільші тварини на Землі дивним чином не дають "пустелям" з'явитися в океані

Кити є одними з найбільших тварин не тільки в океані, а й на планеті загалом. Однак величезні розміри — не єдине, що робить цих тварин унікальними: вчені виявили, що "поклик природи" китів дуже важливий для всього Світового океану, оскільки допомагає деяким його частинам процвітати.

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Про це пише IFLScience.

Відомо, що тіло мертвого кита здатне живити водну екосистему десятиліттями, але тепер учені виявили, що це не єдине, на що здатні морські гіганти. Можливо, нам не надто хочеться думати про всіх китів, які помочилися в океан, проте вчені виявили, що їхня сеча насправді допомагає життю процвітати в тих областях, де в іншому разі утворилися б "рідкі пустелі".

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Несподівана користь

Важливість китових фекалій було визнано давно, але тепер дослідження показало, що кити, які мігрують, роблять ще більший внесок у свою сечу.

Великі райони океану здатні підтримувати лише малу частину життя, оскільки їм не вистачає однієї або декількох життєво важливих поживних речовин. У результаті, навіть якщо вдасться усунути один дефіцит, на жаль, мало що зміниться. Втім, деяким організмам необхідно лише щось одне: це можна спостерігати в пустелях, які несподівано "оживають" після багатьох років або десятиліть посухи, коли нарешті йде дощ.

Океан не є винятком — у них також є великі регіони, де зустрічається дуже мало життя. Очевидно, що нестачі у воді або сонячному світлі немає, а повітря нагорі містить вуглекислий газ, але фосфор і азот, необхідні для життя, накладають обмеження.

Коли кити мігрують через ці області, вони не зупиняються, але залишають після себе безліч виділень. Це відомо як "китова помпа", що приносить життєво важливі поживні речовини з місць їхнього нагулу, які зазвичай кишать життям, і залишає їх у відкритому океані, щоб дати шанс організмам.

Китова помпа

Раніше вже було проведено кілька досліджень "китової помпи", лише зараз вчені вперше зробили спробу кількісно оцінити його внесок у здоров'я екосистем океану.

Результати вказують на те, що більші кити можуть виробляти до 950 літрів сечі на день. один компонент не має значення, але більша частина з 4000 тонн азоту, які сірі, горбаті та гладкі кити приносять до бідних поживними речовинами вод щороку, надходить із сечею. Фотосинтез, який це дозволяє, може витягти понад 18 000 тонн вуглецю з атмосфери. Ці цифри вельми консервативні, оскільки ґрунтуються лише на самках і дитинчатах, які мігрують, тоді як масштаби міграції дорослих самців все ще залишаються загадкою для науки.

Простими словами, на думку вчених, вусаті кити забезпечують "найбільшу далеку доставку поживних речовин на планеті". Зазначимо, що дані про інші види китів, наприклад, синіх китів, надзвичайно мізерні, а тому висновки вчених є лише попередніми.

Доставка поживних речовин в океані

Одного азоту недостатньо, але в поєднанні з фосфором, який приносять морські птахи й риба, він може оживити ці води. На жаль, навіть якщо додавання в статистику самців та інших видів китів доведе загальну кількість вуглецю, що видаляється, до 100 000 тонн на рік, одна велика електростанція на викопному паливі викидає більше за це. У результаті вчені не впевнені, чи варто вважати сечу китів важливим фактором у розрізі змін клімату.

Дані також вказують на те, що до масового китобійного промислу в 19 і 20 століттях вусаті кити, ймовірно, приносили втричі більше поживних речовин у ті частини океанів, які перетинали під час своєї міграції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували причину масового вимирання сірих китів.