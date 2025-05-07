Цветочная луна взойдет на этих выходных: на небосводе ее будет сопровождать "сердце скорпиона"

Полнолуние в мае 2025 года называется Цветочная луна, и она уже совсем скоро появится в небе. Близящееся полнолуние 12 мая представляет собой пик весны.

Related video

Об этом пишет Discovery Magazine.

Как можно предположить, в разных культурах мира Цветочная луна тесно связана с цветением растений на планете. Полная фаза Цветочной луны достигнет своего пика 12 мая 2025 года. Также отмечается, что впервые Цветочная луна появится еще 11 мая и продлится до 13 мая.

Ежегодно Цветочная луна ярко светит рядом с созвездиями Весов и Скорпиона. В этот раз майское новолуние начнется в Весах 12 мая и постепенно приблизится к Скорпиону 13 мая. Свой путь Цветочная луна проделает в компании Антареса – яркой красной звезды, которая является ярчайшей в созвездии Скорпиона. Поэтому Антарес часто называют “сердцем скорпиона”.

Майское полнолуние называют Цветочной луной многие народы мира, хотя в разных культурах названия этого действа могут отличаться. К примеру, некоторые люди называют майскую луну Кукурузной луной.

Другие ее названия кажутся еще более странными. Древнеанглийское название майского полнолуния – Молочная луна, потому в мае коров можно доить три раза в день. Также в восточноазиатских культурах это полнолуние называется Заячьей луной, так как там принято считать, что лунные моря на поверхности спутника складываются в форму зайца.

Еще одной особенностью Цветочной луны в этом году будет то, что она будет казаться намного меньше и тусклее. То же самое происходило и с Розовой луной в апреле 2025 года. Подобное происходит, когда Луна достигает своей самой дальней точки от Земли или своего апогея.

Также Цветочная луна будет иметь более низкую дугу, чем полнолуния в предыдущие месяцы, по крайней мере в Северном полушарии. В Южном полушарии все наоборот: дуга будет выше, чем у предыдущих полнолуний.

После Цветочной луны в мае придется подождать еще месяц, чтобы увидеть июньское полнолуние, которое называется Земляничной луной. Первое полнолуние лета начнется в среду, 11 июня 2025.

По словам экспертов, в 2025 году также будет четыре суперлуния, вот когда они произойдут:

Урожайная Луна — 7 октября;

Бобровая Луна — 5 ноября;

Холодная Луна — 4 декабря.

Напомним, Луна постоянно создает свои маленькие копии. Хотя у Земли есть только один естественный спутник, то есть Луна, вокруг нашей планеты время от времени начинают вращаться и небольшие временные спутники. Ученые считают, что их создала Луна и объясняют, как это могло произойти.