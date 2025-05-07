Квітковий місяць зійде цими вихідними: на небосхилі його супроводжуватиме "серце скорпіона"

Повний місяць у травні 2025 року називається Квітковий місяць, і він уже зовсім скоро з'явиться в небі. Повний місяць, що наближається 12 травня, являє собою пік весни.

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Про це пише Discovery Magazine.

Як можна припустити, у різних культурах світу Квітковий місяць тісно пов'язаний із цвітінням рослин на планеті. Повна фаза Квіткового місяця досягне свого піку 12 травня 2025 року. Також зазначається, що вперше Квітковий місяць з'явиться ще 11 травня і триватиме до 13 травня.

Щороку Квітковий місяць яскраво світить поруч із сузір'ями Терезів і Скорпіона. Цього разу травневий молодик почнеться у Терезах 12 травня і поступово наблизиться до Скорпіона 13 травня. Свій шлях Квітковий місяць пройде в компанії Антареса — яскравої червоної зірки, яка є найяскравішою в сузір'ї Скорпіона. Тому Антарес часто називають "серцем скорпіона".

Травневу повню називають Квітковим місяцем багато народів світу, хоча в різних культурах назви цього дійства можуть відрізнятися. Наприклад, деякі люди називають травневий місяць Кукурудзяним місяцем.

Інші його назви здаються ще більш дивними. Давньоанглійська назва травневого повного місяця — Молочний місяць, тому в травні корів можна доїти тричі на день. Також у східноазіатських культурах цей повний місяць називається Заячим місяцем, оскільки там прийнято вважати, що місячні моря на поверхні супутника складаються у форму зайця.

Ще однією особливістю Квіткового місяця цього року буде те, що він здаватиметься набагато меншим і тьмянішим. Те ж саме відбувалося і з Рожевим місяцем у квітні 2025 року. Подібне відбувається, коли Місяць досягає своєї найдальшої точки від Землі або свого апогею.

Також Квітковий місяць матиме нижчу дугу, ніж повні в попередні місяці, принаймні в Північній півкулі. У Південній півкулі все навпаки: дуга буде вищою, ніж у попередніх повних місяців.

Після Квіткового місяця в травні доведеться почекати ще місяць, щоб побачити червневий повний місяць, який називається Суничним місяцем. Перший повний місяць літа почнеться в середу, 11 червня 2025 року.

За словами експертів, у 2025 році також буде чотири супермісяці, ось коли вони відбудуться:

Урожайний Місяць — 7 жовтня;

Бобровий Місяць — 5 листопада;

Холодний Місяць — 4 грудня.

Нагадаємо, Місяць постійно створює свої маленькі копії. Хоча Земля має лише один природний супутник, тобто Місяць, навколо нашої планети час від часу починають обертатися і невеликі тимчасові супутники. Вчені вважають, що їх створив Місяць і пояснюють, як це могло статися.