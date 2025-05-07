Жужжат на Земле около 47 млн лет: найдена самая ранняя окаменелость "настоящей цикады" (фото)

Настоящие цикады (крупнейшее из двух существующих семейств цикад) являются одной из самых разнообразных групп насекомых сегодня, об их самых ранних предках известно немного. Недавно ученые обнаружили самую раннюю окаменелость, которая расширяет наши знания об эволюции вида.

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Об этом пишет Popular Science.

Сезон цикад наступает на востоке США, на этот раз с появлением выводка XIV впервые с 2008 года. Но какими бы шумными и многочисленными они ни были, рои этого года представляют собой лишь часть из примерно 3500 видов, обнаруженных по всему миру.

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Жужжат вот уже 47 миллионов лет

Новая окаменелость была найдена учеными недалеко от Франкфурта (Германия) и помогает расширить наши знания об эволюции цикад. Более того, ученые полагают, что окаменелость является одним из самых ранних когда-либо найденных образцов подсемейства Cicadinae.

Ископаемое возрастом 47 миллионов лет было извлечено из пласта нефтяного сланца в формации Мессель-пит. Отметим, что это геологическое месторождение и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в центральной Германии датируется эпохой эоцена, примерно 56–33,9 миллиона лет назад. Почти полностью сохранившееся, его очертания демонстрируют почти беспрецедентный уровень детализации для такого маленького насекомого.

Реконструкция Eoplatypleura messelensis из эоценовой ямы Мессель Фото: Scientific Reports

Самая ранняя цикада на Земле

Недавно описанный вид был назван Eoplatypleura messelensis и принадлежит к группе цикад Platypleurini. Ученые отмечают, что находка является невероятной также из-за того, насколько редки подобные примеры в рамках всей палеонтотологии.

По словам соавтора исследования Сони Ведманн, за всю историю палеонтологии ученые обнаружили лишь около 44 окаменелостей цикад, датированных кайнозойской эрой, начавшейся около 66 миллионов лет назад. В сравнении с другими видами, ученым удалось обнаружить слишком мало ископаемых цикад.

В этом семействе группа Platypleurini особенно поразительна — она широко распространена и содержит много разных видов с особыми характеристиками. Впервые мы описали ископаемое из этой группы цикад.

Наложенный рисунок, общий вид E. messelensis на ископаемом окаменелом останке из карьера Мессель Фото: Scientific Reports

Сложные глаза и узорчатые крылья

Исследователи отмечают, что длина тела первого известного образца E. messelensis составляет около 2,5 сантиметров, а размах крыльев насекомого достигал чуть более 5 сантиметров. Голова цикады отчетливо компактна и содержит небольшие сложные глаза, а также широкие передние крылья с изогнутыми передними краями. Но самой поразительной особенностью цикад ученые называют сравнительно большие узорчатые крылья. Эти узоры похожи на узоры современных видов цикад группы Platypleurini, которые обитают в лесах и кустарниках.

По словам первого автора исследования, палеонтолога Хуэй Цзяна, 47 миллионов лет в этом регионе, вероятно, сохранялся субтропический климат, а окраска цикад, похоже, выполняла ту же эволюционную функцию, что и у ее потомков, обитающих в схожих современных условиях, а именно — маскировку.

Хотя первая найденная окаменелость E. messelensis была самкой, ее группа Platypleurini также предполагает, что ее самцы могли издавать громкие жужжащие брачные крики, похожие на крики современных цикад.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обескуражены тайной синхронного рождения цикад: спят 17 лет, чтобы устроить оргию и умереть.