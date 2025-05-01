Таинственные монстры из выводка XIV готовятся "восстать" из земли: считается, их будут миллионы

В последний раз эти гудящие красноглазые монстры выкапывались из-под земли в начале лета 2008 года, однако история первого выводка берет свое начало в 17 веке. Теперь жуки появляются на поверхности каждые 17 лет и ученые ожидают, что в скором времени их последуют миллионы.

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Об этом пишет Science Alert.

Отчеты из приложения гражданской науки Cicada Safari показывают, что первые насекомые из выводка XIV, который пробуждается каждые 17 лет, уже появляются на юге США. Исследователи также фиксируют повышение температуры почвы на севере страны, а потому в скором времени ожидается появление миллионов жуков.

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Цикличные "монстры"

Речь идет о цикадах, входящих в отряд насекомых Hemiptera, в который также входят:

клопы-вонючки;

постельные клопы;

тли.

Исследователи отмечают, что цикад часто путают с саранчой — корни этой путаницы восходят к ранним английским поселенцам, сравнивающим массовое появление цикад с "библейскими египетскими казнями". В то же время сам выводок XIV был впервые задокументирован в 1634 году.

Сегодня на планете обитает около 3500 видов цикад, однако многие из них все еще не были названы учеными. Но, по словам ведущего эксперта по цикадам в Университете Коннектикута Криса Саймона, периодические цикады, которые массово появляются через 13 или 17 лет, уникальны для восточной части Соединенных Штатов, а два дополнительных неродственных вида обнаружены на северо-востоке Индии и Фиджи.

Наиболее увлекательным, по мнению ученых, является то, что о цикадах может быть ничего не слышно в течение 13 или 17 лет, а затем они массово восстают из-под земли — в результате в воздухе буквально парят миллионы насекомых. Несмотря на столь массовое скопление насекомых, ученые призывают не бояться цикад, а наблюдать это "изумительное явление", если вам выпадет такой шанс.

"Двойной удар" монстров с красными глазами

Годы появления разных выводков разнесены, а потому цикады из них, как правило, появляются в разные годы. Однако прошлый год стал уникальным: ученые наблюдали "двойной удар", когда 13-летний выводок XIX наложился на 17-летний выводок XIII.

К счастью для нас, 2025 год не станет уникальным — ученые не ожидают, что ситуация 2024 года может повториться.

Цикады спят 17 лет, чтобы проснуться, спариться и умереть Фото: Shutterstock

Загадка эволюционной логики цикад

Несмотря на то, что науке многое известно о жизни цикад, их эволюционная логика, лежащая в основе их жизненного цикла, все еще остается нерешенной.

Почти всю свою жизни цикады проводят под землей, проходя разные стадии жизни, также известные как возрастные стадии. И лишь в последние несколько недель цикады ведут особенно "активный" образ жизни:

выкапывают туннель на поверхность;

линяют;

спариваются;

умирают.

В это время недавно вылупившееся потомство цикад падает с деревьев и зарывается в почву, запуская цикл наново.

Известно, что самцы издают свои оглушительные брачные крики с помощью тимпанов — звуковых мембран по обе стороны брюшка, — создавая хор, который можно сравнить с сиренами или электроинструментами.

Любопытно, что цикады не кусаются и не жалят, а во взрослой форме даже не способны потреблять твердую пищу, однако они все еще пьют воду. Вместо этого их защита — подавляющее изобилие — они роятся в таких количествах, что насыщают хищников, таких как птицы, еноты, лисы и черепахи, играя решающую роль в экосистеме.

Увы, деятельность человека угрожает выживанию цикад, так как масштабная вырубка лесов и урбанизация разрушают естественную среду обитания насекомых. Более того, изменение климата также приводит к более частому появлению "отставших" цикад, которые появляются на четыре года раньше или позже срока. Основная проблема заключается в том, что количество "отставших цикад" часто слишком мало, чтобы они могли выжить — в долгосрочной перспективе это ставит под угрозу выживание целой популяции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обескуражены тайной синхронного рождения цикад: спят 17 лет, чтобы устроить оргию и умереть.