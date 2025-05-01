Таємничі монстри з виводка XIV готуються "повстати" із землі: вважається, їх будуть мільйони

Востаннє ці червоноокі монстри, що гудуть, викопувалися з-під землі на початку літа 2008 року, проте історія першого виводка бере свій початок у 17 столітті. Тепер жуки з'являються на поверхні кожні 17 років і вчені очікують, що незабаром їх підуть мільйони.

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Про це пише Science Alert.

Звіти з додатка цивільної науки Cicada Safari показують, що перші комахи з виводка XIV, який прокидається кожні 17 років, уже з'являються на півдні США. Дослідники також фіксують підвищення температури ґрунту на півночі країни, а тому незабаром очікується поява мільйонів жуків.

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Циклічні "монстри"

Йдеться про цикад, що входять до загону комах Hemiptera, до якого також входять:

клопи-вонючки;

постільні клопи;

попелиці.

Дослідники зазначають, що цикад часто плутають із сараною — коріння цієї плутанини сягає корінням ранніх англійських поселенців, які порівнюють масову появу цикад із "біблійними єгипетськими стратами". Водночас сам виводок XIV був уперше задокументований 1634 року.

Сьогодні на планеті мешкає близько 3500 видів цикад, проте багато хто з них все ще не були названі вченими. Але, за словами провідного експерта з цикад в Університеті Коннектикуту Кріса Саймона, періодичні цикади, які масово з'являються через 13 або 17 років, унікальні для східної частини Сполучених Штатів, а два додаткових неспоріднених види виявлено на північному сході Індії та Фіджі.

Найбільш захопливим, на думку вчених, є те, що про цикад може бути нічого не чути протягом 13 або 17 років, а потім вони масово повстають з-під землі — внаслідок чого в повітрі буквально ширяють мільйони комах. Попри настільки масове скупчення комах, вчені закликають не боятися цикад, а спостерігати це "дивовижне явище", якщо вам випаде такий шанс.

"Подвійний удар" монстрів із червоними очима

Роки появи різних виводків рознесені, а тому цикади з них, як правило, з'являються в різні роки. Однак минулий рік став унікальним: учені спостерігали "подвійний удар", коли 13-річний виводок XIX наклався на 17-річний виводок XIII.

На щастя для нас, 2025 рік не стане унікальним — вчені не очікують, що ситуація 2024 року може повторитися.

Цикади сплять 17 років, щоб прокинутися, злучитися і померти Фото: Shutterstock

Загадка еволюційної логіки цикад

Попри те, що науці багато чого відомо про життя цикад, їхня еволюційна логіка, що лежить в основі їхнього життєвого циклу, все ще залишається невирішеною.

Майже все своє життя цикади проводять під землею, проходячи різні стадії життя, також відомі як вікові стадії. І лише в останні кілька тижнів цикади ведуть особливо "активний" спосіб життя:

викопують тунель на поверхню;

линяють;

спаровуються;

помирають.

У цей час потомство цикад, яке нещодавно вилупилося, падає з дерев і заривається в ґрунт, запускаючи цикл наново.

Відомо, що самці видають свої оглушливі шлюбні крики за допомогою тимпанів — звукових мембран з обох боків черевця, — створюючи хор, який можна порівняти із сиренами або електроінструментами.

Цікаво, що цикади не кусаються і не жалять, а в дорослому стані навіть не здатні споживати тверду їжу, проте вони все ще п'ють воду. Натомість їхній захист — переважний достаток — вони рояться в таких кількостях, що насичують хижаків, таких як птахи, єноти, лисиці та черепахи, відіграючи вирішальну роль в екосистемі.

На жаль, діяльність людини загрожує виживанню цикад, оскільки масштабне вирубування лісів та урбанізація руйнують природне середовище проживання комах. Ба більше, зміна клімату також призводить до частішої появи "відсталих" цикад, які з'являються на чотири роки раніше або пізніше терміну. Основна проблема полягає в тому, що кількість "цикад, що відстали", часто занадто мала, щоб вони могли вижити, — у довгостроковій перспективі це ставить під загрозу виживання цілої популяції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені збентежені таємницею синхронного народження цикад: сплять 17 років, щоб влаштувати оргію і померти.