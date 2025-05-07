"Идеальная спячка": заморозить человека как в "Звездных войнах" можно, какие последствия (фото)

В одном из фильмов оригинальной трилогии “Звездные войны”, одного из главных героев, замораживают в веществе карбонит, но позже этот человек снова возвращается к жизни. Оказывается, нечто подобное можно сделать и в реальности, но последствия будут совсем другими.

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Об этом пишет Daily Mail.

Во втором фильме 1980 года "Империя наносит ответный удар" оригинальной трилогии "Звездные войны" главный злодей Дарт Вейдер замораживает одного из главных героев, Хана Соло (его сыграл Харрисон Форд) в карбоните. Этот вымышленный метал, созданный на основе углерода, затвердел вокруг космического контрабандиста по мере охлаждения, и таким образом Соло оказался в состоянии "идеальной спячки".

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Хотя карбонит является вымышленным материалом, Алекс Бейкер, химик из Уорикского университета, считает, что сцена из "Звездных войн" не является полностью фантастической. Ученый говорит, что людей можно заморозить таким же образом, как и Хана Соло.

Хан Соло, замороженный в карбоните Фото: Daily Mail

В реальном мире жидкий азот и твердый диоксид углерода, то есть углекислый газ, являются так называемыми криогенами. Это вещества, которые можно использовать для заморозки объектов, таких как человеческие яйцеклетки. Пока что криогены подходят для заморозки небольших объектов, и пока не позволяют заморозить всего человека из-за большого размера. Но есть металл, который может в этом помочь.

Заморозка человека в галлии

Галлий — это жидкий металл, который становится твердым, как только температура опускается ниже 29,76 градуса Цельсия. Исследования показали, что галлий можно использовать для хранения небольших и очень примитивных организмов, таких как круглые черви.

Червей можно обезвоживать, и они впадают в состояние своеобразного анабиоза, когда они теряют почти всю воду. Затем червей хранят в жидком галлии, который охлаждают, а примерно через неделю черви снова могут жить, как и раньше, после того, как галлий снова сделали жидким.

Замороженные черви в галлии Фото: Daily Mail

Чтобы воспроизвести сцену из "Звездных войн" с человеком в галлии, Бейкер предлагает использовать гигантскую форму для кубиков льда размером около двух метров на полметра. Этого будет достаточно, чтобы вместить человека. Эту форму нужно заполнить жидким галлием, а затем охладить его, чтобы он затвердел.

Когда эксперимент закончится, температуру придется поднять, как в сцене из третьего фильма оригинальной трилогии "Звездные войны" под названием "Возвращения джедая". В фильме Хан Соло освобождается от карбонита и страдает только от кратковременных побочных эффектов: озноба и временной слепоты.

В фильме Хан Соло освобождается от карбонита и страдает только от кратковременных побочных эффектов: озноба и временной слепоты Фото: Daily Mail

Вымысел против реальности

Но, к сожалению, на этом сравнения с фильмом, вероятно, заканчиваются, поскольку очень мало шансов, что человек в реальности выживет после такой заморозки. По словам Бейкера, люди более сложные организмы, чем черви, а потому человек умрет во время процесса обезвоживания. Обезвоживание погружает червей в состояние анабиоза, они перестают что-либо делать. Но этого нельзя сделать с человеком, поскольку вода является неотъемлемой частью жизни и всех химических реакций в нашем организме.

Ученый говорит, что замороженного в галлии человека довольно быстро закончился бы кислород, и он бы умер в "собственном углекислом газе в металлической гробнице".

"Звездные войны"

Напоминаем, что оригинальная трилогия Джорджа Лукаса "Звездные войны" состоит из фильмов "Новая надежда" (1977 год), "Империя наносит ответный удар" (1980 год) и "Возвращение джедая" (1983 год). Эти фильмы оказали очень большое влияние на современную фантастику. Интересно, что первый фильм во вселенной "Звездные войны" является лишь четвертой частью в этой истории. А настоящая первая часть вышла только в 1999 году под названием "Призрачная угроза". Именно этот и два других фильма 2002 и 2005 года объясняют, что произошло в далекой-далекой галактике до истории, представленной в фильме 1977 года.

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