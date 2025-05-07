"Ідеальна сплячка": заморозити людину як у "Зоряних війнах" можна, які наслідки (фото)

В одному з фільмів оригінальної трилогії "Зоряні війни", одного з головних героїв заморожують у речовині карбоніт, але пізніше ця людина знову повертається до життя. Виявляється, щось подібне можна зробити і в реальності, але наслідки будуть зовсім іншими.

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Про це пише Daily Mail.

У другому фільмі 1980 року "Імперія завдає удару у відповідь" оригінальної трилогії "Зоряні війни" головний лиходій Дарт Вейдер заморожує одного з головних героїв, Гана Соло (його зіграв Гаррісон Форд) у карбоніті. Цей вигаданий метал, створений на основі вуглецю, затвердів навколо космічного контрабандиста в міру охолодження, і таким чином Соло опинився в стані "ідеальної сплячки".

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Хоча карбоніт є вигаданим матеріалом, Алекс Бейкер, хімік з Уорікського університету, вважає, що сцена із "Зоряних воєн" не є повністю фантастичною. Учений каже, що людей можна заморозити так само, як і Хана Соло.

Хан Соло, заморожений у карбоніті Фото: Daily Mail

У реальному світі рідкий азот і твердий діоксид вуглецю, тобто вуглекислий газ, є так званими кріогенами. Це речовини, які можна використовувати для заморозки об'єктів, таких як людські яйцеклітини. Поки що кріогени підходять для заморозки невеликих об'єктів, і поки що не дають змоги заморозити всю людину через великий розмір. Але є метал, який може в цьому допомогти.

Заморожування людини в галлії

Галлій — це рідкий метал, який стає твердим, щойно температура опускається нижче 29,76 градуса Цельсія. Дослідження показали, що галій можна використовувати для зберігання невеликих і дуже примітивних організмів, таких як круглі черв'яки.

Черв'яків можна зневоднювати, і вони впадають у стан своєрідного анабіозу, коли вони втрачають майже всю воду. Потім черв'яків зберігають у рідкому галії, який охолоджують, а приблизно за тиждень черв'яки знову можуть жити, як і раніше, після того, як галій знову зробили рідким.

Заморожені черв'яки в Галлії Фото: Daily Mail

Щоб відтворити сцену із "Зоряних воєн" із людиною в галії, Бейкер пропонує використати гігантську форму для кубиків льоду розміром приблизно два метри на півметра. Цього буде достатньо, щоб вмістити людину. Цю форму потрібно заповнити рідким галієм, а потім охолодити його, щоб він затвердів.

Коли експеримент закінчиться, температуру доведеться підняти, як у сцені з третього фільму оригінальної трилогії "Зоряні війни" під назвою "Повернення джедая". У фільмі Хан Соло звільняється від карбоніту і страждає тільки від короткочасних побічних ефектів: ознобу і тимчасової сліпоти.

У фільмі Хан Соло звільняється від карбоніту і страждає тільки від короткочасних побічних ефектів: ознобу і тимчасової сліпоти Фото: Daily Mail

Вигадка проти реальності

Але, на жаль, на цьому порівняння з фільмом, ймовірно, закінчуються, оскільки дуже мало шансів, що людина в реальності виживе після такого заморожування. За словами Бейкера, люди більш складні організми, ніж черв'яки, а тому людина помре під час процесу зневоднення. Зневоднення занурює черв'яків у стан анабіозу, вони перестають що-небудь робити. Але цього не можна зробити з людиною, оскільки вода є невід'ємною частиною життя і всіх хімічних реакцій у нашому організмі.

Науковець каже, що у замороженої в галії людини доволі швидко закінчився б кисень, і вона б померла у "власному вуглекислому газі в металевій гробниці".

"Зоряні війни"

Нагадуємо, що оригінальна трилогія Джорджа Лукаса "Зоряні війни" складається з фільмів "Нова надія" (1977 рік), "Імперія завдає удару у відповідь" (1980 рік) і "Повернення джедая" (1983 рік). Ці фільми справили дуже великий вплив на сучасну фантастику. Цікаво, що перший фільм у всесвіті "Зоряні війни" є лише четвертою частиною в цій історії. А справжня перша частина вийшла лише 1999 року під назвою "Примарна загроза". Саме цей та два інших фільми 2002 та 2005 року пояснюють, що сталося в далекій-далекій галактиці до історії, представленої у фільмі 1977 року.

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