Астрономи почули "музику" сусідньої зірки і зробили дивовижне відкриття

Астрономи за допомогою спеціального приладу, встановленого на телескопі в Обсерваторії Кека на Гаваях почули "музику" зірки HD 219134, тобто її коливання. Дослідження піднесло деякі сюрпризи.

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Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal, пише Phys.

Хоча зірки не можна почути, все ж вони створюють "звуки", якщо точніше, то коливання на поверхні певної частоти, що дають змогу астрономам вивчати надра зірок. Ці коливання можна перетворити на чутний людиною звук. Галузь астрономії, що вивчає зірки за допомогою їхніх коливань, називається астросейсмологія. Тобто вчені можуть вивчити надра зірок за допомогою хвиль певної частоти так само, як вивчають надра Землі за допомогою сейсмічних хвиль.

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Астрономи кажуть, що коливання зірок схожі на унікальну музику і слухаючи її можна визначити масу, розмір і вік зірки. Науковці послухали "музику" холоднішої та меншої за Сонце зірки під назвою HD 219134, що розташована відносно близько, на відстані 21 світловий рік від нас. Як звучить ця зірка можна почути, перейшовши за посиланням.

У результаті вимірювання коливань зірки HD 219134 астрономи отримали більш точну оцінку її віку та розміру. Виявилося, що ця зірка існує вже 10,2 млрд років, тобто майже в 2 рази довше, ніж Сонце.

Як відомо, молоді зірки обертаються швидко, але це обертання сповільнюється через не дуже тривалий період часу за космічними мірками. Але дослідження показало, що зірка HD 219134 сповільнила своє обертання через кілька мільярдів років, тобто в набагато старшому віці, ніж це відбувається у більшості зірок.

Астрономів побачило те, що вони з'ясували, що HD 219134 виглядає менше, ніж очікувалося. Якщо інші вимірювання показували, що діаметр зірки становить приблизно 80% діаметра Сонця, то новий вимір показав, що зірка ще на 4% менша.

Навколо зірки HD 219134 обертається щонайменше 5 планет, включно з двома кам'янистими світами, які більші за Землю. Завдяки більш точному вимірюванню розміру зірки астрономи змогли уточнити розмір і щільність цих планет. Нові дані підтверджують, що ці світи, ймовірно, мають земний склад і тверду поверхню.

Як уже писав Фокус, найбільший астероїд Сонячної системи є уламком планети. Астероїд Веста може бути величезним шматком планети, який відірвався від неї і полетів у космос після колосального зіткнення 4,5 млрд років тому. Але яка саме планета це могла бути, поки що залишається загадкою.

Також Фокус писав про те, що цими вихідними зійде Квітковий місяць і на небосхилі його буде супроводжувати "серце скорпіона". Повний місяць у травні 2025 року називається Квітковий місяць, і він уже зовсім скоро з'явиться в небі. Повний місяць, що наближається 12 травня, являє собою пік весни.