Астрономы услышали "музыку" соседней звезды и сделали удивительное открытие

Астрономы с помощью специального прибора, установленного на телескопе в Обсерватории Кека на Гавайях услышали “музыку” звезды HD 219134, то есть ее колебания. Исследование преподнесло некоторые сюрпризы.

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Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

Хотя звезды нельзя услышать, все же они создают "звуки", если точнее, то колебания на поверхности определенной частоты, которые позволяют астрономам изучать недра звезд. Эти колебания можно превратить в слышимый человеком звук. Область астрономии, изучающая звезды с помощью их колебаний, называется астросейсмология. То есть ученые могут изучить недра звезд с помощью волн определенной частоты так же, как изучают недра Земли с помощью сейсмических волн.

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Астрономы говорят, что колебания звезд похожи на уникальную музыку и слушая ее можно определить массу, размер и возраст звезды. Ученые послушали "музыку" более холодной и меньшей, чем Солнце звезды под названием HD 219134, которая находится относительно близко, на расстоянии 21 световой год от нас. Как звучит эта звезда можно услышать, перейдя по ссылке.

В результате измерения колебаний звезды HD 219134 астрономы получили более точную оценку ее возраста и размера. Оказалось, что эта звезда существует уже 10,2 млрд лет, то есть почти в 2 раза дольше, чем Солнце.

Как известно, молодые звезды вращаются быстро, но это вращение замедляется через не очень продолжительный период времени по космическим меркам. Но исследование показало, что звезда HD 219134 замедлила свое вращение через несколько миллиардов лет, то есть в намного более старшем возрасте, чем это происходит у большинства звезд.

Астрономов увидело то, что они выяснили, что HD 219134 выглядит меньше, чем ожидалось. Если другие измерения показывали, что диаметр звезды составляет примерно 80% диаметра Солнца, то новое измерение показало, что звезда еще на 4% меньше.

Вокруг звезды HD 219134 вращается как минимум 5 планет, включая два каменистых мира, которые больше Земли. Благодаря более точному измерению размера звезды астрономы смогли уточнить размер и плотность этих планет. Новые данные подтверждают, что эти миры, вероятно, имеют земной состав и твердую поверхность.

Как уже писал Фокус, крупнейший астероид Солнечной системы является обломком планеты. Астероид Веста может быть огромным куском планеты, который оторвался от нее и улетел в космос после колоссального столкновения 4,5 млрд лет назад. Но какая именно планета это могла быть, пока остается загадкой.

Также Фокус писал о том, что на этих выходных взойдет Цветочная луна и на небосводе ее будет сопровождать "сердце скорпиона". Полнолуние в мае 2025 года называется Цветочная луна, и она уже совсем скоро появится в небе. Близящееся полнолуние 12 мая представляет собой пик весны.