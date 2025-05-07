Нечто в океане породило волну-убийцу, погубившую 400 человек: спутник 12 лет наблюдал за "монстром"

В 2018 году смертоносное цунами в Индонезии унесло жизни 400 человек и еще тысячи получили ранения. Теперь новое исследование показывает, что нечто в океане в течение многих лет плавно смещалось, пока в конце концов не создало гигантскую волну, погубившую людей.

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Об этом пишет SciTechDaily.

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Катастрофическое падение

В 2018 году вулкан Анак-Кракатау в Индонезии катастрофически рухнул, вызвав смертоносное цунами. Мощное извержение привело к тому, что юго-западный склон вулкана Анак-Кракатау в Индонезии рухнул в море, вызвав разрушительное цунами, обрушившееся на близлежащие острова. В результате катастрофы погибло более 400 человек и тысячи получили ранения по всей Яве и Суматре.

Теперь исследователи обнаружили, что склон вулкана медленно смещался в течение многих лет — эту невидимую опасность можно было обнаружить с помощью спутникового радара, задолго до того, как произошла катастрофа.

Тихое движение перед катастрофой

В новом исследовании ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что склон горы Анак-Кракатау медленно смещался в течение многих лет до обрушения — это движение значительно ускорилось в месяцы, предшествовавшие извержению. Новые выводы исследователей предполагают, что трагедию на самом деле можно было бы предсказать, использовав правильные инструменты для мониторинга.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры геологических наук в Университете штата Пенсильвания Кристель Вотье, океанические вулканы в периоды нестабильности могут катастрофически рушиться, создавая цунами.

В 2018 году, когда произошло обрушение, погибло более 400 человек, так как у ученых попросту не было приборов на земле, чтобы узнать, произошло ли ускорение или изменение в поведении деформации. Увы, в то время ни один эксперт не знал о том, что коллапс неизбежен. Более того, результаты нового исследования указывают на то, что ученые могли бы предсказать катастрофу, если бы у них был набор данных дистанционного зондирования для получения данных о деформации поверхности.

Полз к обрушению 12 лет

В ходе нового исследования команда использовала метод, известный как интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR). Он представляет собой метод дистанционного зондирования, использующий радиолокационные спутники для обнаружения крошечных изменений на поверхности Земли.

Команда проанализировала более 10 лет спутниковых данных, собранных спутниками ALOS-1, COSMO-SkyMED и Sentinel-1, картирующих деформацию грунта на Анак Кракатау в годы, предшествовавшие катастрофе 2018 года. Результаты выявили долгосрочное проскальзывание вдоль разлома на склоне вулкана с четкими периодами ускорения перед обрушением.

По словам ведущего автора исследования, докторанта в Университете штата Пенсильвания Янга Чол Кима, они обнаружили, что разлом отрыва испытал примерно 15 метров проскальзывания в период с 2006 по 2018 годы.

Извержение Анак Кракатау в 2018 году вызвало катастрофическую цепь событий, когда склон вулкана обрушился в море, создав цунами Фото: SciTechDaily

Перспективы мониторинга вулканов

Несмотря на то, что используемая учеными технология не нова, она ранее не использовалась для наблюдения за вулканами и прогнозирования катастрофических событий. Тем не менее ученые считают, что технология может оказаться перспективной для мониторинга активных океанических вулканов в режиме, близком к реальному времени, особенно в местах, где другой мониторинг недоступен, говорят ученые.

Известно, что смещение происходит, когда под вулканом существует слабость или разлом. В результате вулкан становится все больше по мере извержения с течением времени, а в конечном итоге достигает порога, когда разлом уже не способен выдержать большой вес — это приводит к обрушению. Этот процесс может начаться как "медленный оползень" в течение многих лет, но когда он начинает ускоряться, это может быть признаком того, что обрушение неизбежно.

Авторы исследования считают, что использованная ими технология в дальнейшем может позволить лучше наблюдать за подводными вулканами и прогнозировать катастрофические извержения.

Ранее Фокус писал о том, что под Тихим океаном найдены виды, не встречавшиеся ранее.