Коренное племя трагически забыло, как танцевать, петь колыбельные и разводить огонь: это меняет все

До недавнего времени считалось, что определенные аспекты музыкальности были универсальны для всех человеческих культур, однако коренное население Парагвая только что разрушило эту теорию. Ученые считают, что наше понимание человеческой природы теперь придется изменить.

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Об этом пишет IFLScience.

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Единственное в мире

Коренное племя Парагвая, известное как северные аче, является единственным известным человеческим сообществом, которое не поет своим детям колыбельные и не танцует.

По словам доктора Манвир Сингх из Калифорнийского университета, такое поведение лесного сообщества указывает на то, что танцы и песни для младенцев, в том числе и колыбельные, не являются абсолютно универсальным поведением для человека. Простыми словами, северные аче являются доказательством того, что человек без культуры не будет заниматься такими вещами спонтанно — для танцев и песен необходима культурная передача.

Что случилось с культурой северных аче?

В новом исследовании доктор Сингх с профессором Ким Хилл описывают 122 месяца полевых исследований, когда профессор Хилл провел, живя среди северных аче между 1977 и 2020 годами. За это время численность племени выросла с 547 до примерно 800 человек, а еще в 1930-х годах община состояла всего из 240 членов.

За все время, проведенное с северными аче, профессор Хилл ни разу не слышал, чтобы взрослый пел колыбельные, а также не наблюдал ничего, что можно было бы классифицировать как танцы. Более того, ученый обнаружил, что члены группы не умеют разводить огонь, хотя некоторые северные аче рассказывают, что их предки могли это делать. Это предполагает, что способность северных аче разводить огонь, вероятно, была утрачена относительно недавно.

Тем не менее северные аче связаны и произошли от других групп, говорящих на языке тупи, которые поют колыбельные, танцуют и разводят огонь. Многие из этих групп также практикуют шаманизм, садоводство и строят каноэ — ни одно из этих занятий не присутствует в культуре северных аче.

Члены общины северных аче занимаются коллективным рыболовством Фото: Manvir Singh

Утрата культурной сложности

По мнению авторов исследования, предки северных аче, скорее всего, занимались всеми этими видами деятельности, однако "сокращение численности населения, которое сократило культурную сложность", в конечном итоге стерло многие из этих черт.

По мнению доктора Сингха, в какой-то момент своей истории северные аче, вероятно, утратили шаманизм, садоводство и клановую социальную систему. Позже, как известно, произошел раскол между южными аче и северными аче, в результате чего последние утратили знания о том, как разводить огонь, танцевать или петь колыбельные. Затем, позже, северные аче пережили другие демографические потрясения

Демографический коллапс был вызван целым рядом факторов: к середине 1800-х годов миссионеры-иезуиты и работорговцы из Бразилии опустошили часть Парагвая, а в 1970-х годах болезни и вынужденная миграция привели к дальнейшему кризису. Ситуация ухудшилась еще больше, когда северные аче были вынуждены жить в резервациях, после чего были утрачены другие культурные практики, такие как охотничья магия и многоженство.

Мать северного аче играет со своим малышом Фото: Kim Hill

Северные аче все же поют, но не младенцам

Исследователи отмечают, что представители коренного народа порой поют, но лишь сами себе. Они также часто успокаивают младенцев, используя успокаивающую речь, смешные рожицы, улыбки или хихиканье.

Однако отсутствие колыбельных и танцев противоречит существующим теориям о том, что эти аспекты музыкальности являются универсальными формами поведения, которые служат ключевым эволюционным целям, таким как укрепление сплоченности группы и связи матери и ребенка.

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