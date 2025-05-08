Корінне плем'я трагічно забуло, як танцювати, співати колискові та розводити вогонь: це змінює все

Донедавна вважалося, що певні аспекти музикальності були універсальними для всіх людських культур, проте корінне населення Парагваю щойно зруйнувало цю теорію. Учені вважають, що наше розуміння людської природи тепер доведеться змінити.

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Про це пише IFLScience.

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Єдине у світі

Корінне плем'я Парагваю, відоме як північні аче, є єдиним відомим людської спільноти, яке не співає своїм дітям колискові й не танцює.

За словами доктора Манвір Сінгх з Каліфорнійського університету, така поведінка лісової спільноти вказує на те, що танці та пісні для немовлят, зокрема й колискові, не є абсолютно універсальною поведінкою для людини. Простими словами, північні аче є доказом того, що людина без культури не займатиметься такими речами спонтанно — для танців і пісень необхідна культурна передача.

Що сталося з культурою північних аче?

У новому дослідженні доктор Сінгх із професором Кім Гілл описують 122 місяці польових досліджень, коли професор Гілл провів, живучи серед північних аче між 1977 і 2020 роками. За цей час чисельність племені зросла з 547 до приблизно 800 осіб, а ще в 1930-х роках громада складалася всього з 240 членів.

За весь час, проведений з північними аче, професор Гілл жодного разу не чув, щоб дорослий співав колискові, а також не спостерігав нічого, що можна було б класифікувати як танці. Ба більше, вчений виявив, що члени групи не вміють розводити вогонь, хоча деякі північні аче розповідають, що їхні предки могли це робити. Це свідчить про те, що здатність північних аче розводити вогонь, ймовірно, була втрачена відносно недавно.

Проте північні аче пов'язані та походять від інших груп, що розмовляють мовою тупі, які співають колискові, танцюють і розводять вогонь. Багато з цих груп також практикують шаманізм, садівництво і будують каное — жодне з цих занять не присутнє в культурі північних аче.

Члени громади північних аче займаються колективним рибальством Фото: Manvir Singh

Втрата культурної складності

На думку авторів дослідження, предки північних аче, найімовірніше, займалися всіма цими видами діяльності, однак "скорочення чисельності населення, що скоротило культурну складність", зрештою стерло багато з цих рис.

На думку доктора Сінгха, в якийсь момент своєї історії північні аче, ймовірно, втратили шаманізм, садівництво і кланову соціальну систему. Пізніше, як відомо, стався розкол між південними аче і північними аче, внаслідок чого останні втратили знання про те, як розводити вогонь, танцювати або співати колискові. Потім, пізніше, північні аче пережили інші демографічні потрясіння

Демографічний колапс був спричинений цілою низкою чинників: до середини 1800-х років місіонери-єзуїти та работорговці з Бразилії спустошили частину Парагваю, а в 1970-х роках хвороби та вимушена міграція призвели до подальшої кризи. Ситуація погіршилася ще більше, коли північні аче були змушені жити в резерваціях, після чого були втрачені інші культурні практики, такі як мисливська магія і багатоженство.

Мати північного аче грається зі своїм малюком Фото: Kim Hill

Північні аче все ж співають, але не немовлятам

Дослідники зазначають, що представники корінного народу часом співають, але лише самі собі. Вони також часто заспокоюють немовлят, використовуючи заспокійливе мовлення, смішні пики, посмішки або хихикання.

Однак відсутність колискових і танців суперечить наявним теоріям про те, що ці аспекти музикальності є універсальними формами поведінки, які слугують ключовим еволюційним цілям, як-от зміцнення згуртованості групи та зв'язку матері й дитини.

Раніше Фокус писав про те, що найбільш ізольоване плем'я у світі вперше виходить із лісу: що змусило їх покинути дім.