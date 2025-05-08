Удаление всего четырех структур заставило лосось вернуться в реки: что сделали ученые

Крупнейший проект по удалению плотин в мире показал первые невероятно успешные результаты. Исследование показывает, что демонтаж плотин спровоцировал лосося ввернуться в естественные среды обитания после многих лет отсутствия.

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Об этом пишет IFLScience.

Крупнейший проект по удалению плотин в США и, вероятно, во всем мире был завершен в конце прошлого года. В ходе проекта ученым удалось ликвидировать четыре огромные плотины — теперь, когда река Кламат свободна, ученые фиксируют первые результаты, но предупреждают, что восстановление реки только начинается.

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Упадок реки Кламат

Река Кламат имеет извилистый путь длиной около 414 километров между Орегоном и северным побережьем Калифорнии, где она впадает в Тихий океан. Когда-то река поддерживала здоровую популяцию рыб, включая чавычу, кижуча и стальноголовую форель, от которых зависели коренные племена юрок и карук, а также многие другие сообщества, живущие вдоль реки.

Все изменилось между 1903 и 1962 годами, когда электроэнергетическая компания PacifiCorp построила плотины гидроэлектростанций по всей длине реки. Целью строительства являлось обеспечение электроэнергии для питания близлежащих домов. Однако плотины спровоцировали непредвиденные последствия как для коренных общин, так и для рыб, считавших реку своим домом.

Четыре плотины в нижнем течении реки назывались Копко № 1, завершены в 1918 году, за ними последовали Копко № 2 в 1925 году, плотина Дж. К. Бойла в 1958 году и плотина Железные Ворота в 1964 году.

Лосось и форель исчезли

Результаты исследований показывают, что строительство четырех плотин повлияло на здоровье реки и рыб в ней, не давая лососю и форели достигать мест нереста. В результате в 1997 году был включен в список федерального Закона об исчезающих видах в Кламате. Самым известным из всех была потеря популяции чавычи.

Позже исследователи обнаружили, что последствия строительства плотин оказались еще более обширными: данные указывают на то, что пострадала не только река, но также вся экосистема вплоть до Тихого океана. Более того, данные указывают, что косатки также стали жертвами строительства плотин — популяция китообразных пострадала от истощения всех питательных веществ у рыб, повлияло на все виды, вплоть до морских львов и тюленей, которыми питаются косатки.

В 2002 году ученые также зафиксировали катастрофическую гибель лосося, когда высокие температуры и низкий поток воды вызвали вспышку бактериальной инфекции. По оценкам, потеря лосося составила более 34 000 особей, а некоторые оценивают потерю в 70 000. Это побудило местные племена продолжить кампанию с 1990-х годов по удалению плотин.

Рыба погибла из-за паразита Ichthyophthirius multifiliis Фото: Yurok Tribe

Наступил апокалипсис

До этого момента у местных сообществ всегда было много еды. Река Кламат когда-то была третьей по величине реки по производству лосося на Западном побережье, однако после строительства плотин численность осеннего чавычи упала на невероятные 90%, а весеннего чавычи — на 98%.

Чудесное возвращение лосося

К счастью, в 2022 году стартовал проект по удалению огромных нижних плотин на реке Кламат. По состоянию на 5 октября 2024 года эти четыре нижних плотины были успешно демонтированы с реки. Теперь исследователи наблюдают первые позитивные последствия.

По словам ученых, само удаление плотин — лишь первый шаг, поскольку работа по восстановлению среды обитания до состояния, существовавшего до строительства плотины, продолжается. Это включает в себя такие проекты, как восстановление растительности, включая ручной посев и посев с вертолета.

Уже 15 октября 2024 года, всего через несколько дней после завершения проекта по демонтажу плотины, исследователи заметили множество особей чавычи, вернувшихся в бассейн реки. Их даже видели в притоках реки Кламат в Калифорнии, в районе, который с 1961 года был перекрыт плотиной Железные Ворота.

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