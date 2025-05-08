Видалення всього чотирьох структур змусило лосось повернутися у річки: що зробили вчені

Найбільший проєкт з видалення гребель у світі показав перші неймовірно успішні результати. Дослідження показує, що демонтаж гребель спровокував лосося повернутися до природних середовищ існування після багатьох років відсутності.

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Про це пише IFLScience.

Найбільший проєкт з видалення гребель у США і, ймовірно, в усьому світі було завершено наприкінці минулого року. Під час проєкту вченим вдалося ліквідувати чотири величезні греблі — тепер, коли річка Кламат вільна, вчені фіксують перші результати, але попереджають, що відновлення річки тільки починається.

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Занепад річки Кламат

Річка Кламат має звивистий шлях довжиною близько 414 кілометрів між Орегоном і північним узбережжям Каліфорнії, де вона впадає в Тихий океан. Колись річка підтримувала здорову популяцію риб, включно з чавичею, кіжучем і сталевоголовою фореллю, від яких залежали корінні племена юрок і карук, а також багато інших спільнот, які живуть уздовж річки.

Усе змінилося між 1903 і 1962 роками, коли електроенергетична компанія PacifiCorp побудувала греблі гідроелектростанцій по всій довжині річки. Метою будівництва було забезпечення електроенергії для живлення прилеглих будинків. Однак греблі спровокували непередбачувані наслідки як для корінних громад, так і для риб, які вважали річку своєю домівкою.

Чотири греблі в нижній течії річки називалися Копко № 1, завершені 1918 року, за ними побудували Копко № 2 1925 року, гребля Дж. К. Бойла 1958 року і гребля Залізні Ворота 1964 року.

Лосось і форель зникли

Результати досліджень показують, що будівництво чотирьох гребель вплинуло на здоров'я річки та риб у ній, не даючи лососеві та форелі досягати місць нересту. У результаті 1997 року його занесли до списку федерального Закону про види, що зникають у Кламаті. Найвідомішим з усіх була втрата популяції чавичі.

Пізніше дослідники виявили, що наслідки будівництва гребель виявилися ще ширшими: дані вказують на те, що постраждала не тільки річка, а й уся екосистема аж до Тихого океану. Ба більше, дані вказують, що косатки також стали жертвами будівництва гребель — популяція китоподібних постраждала від виснаження всіх поживних речовин у риб, що вплинуло на всі види, аж до морських левів і тюленів, якими харчуються косатки.

У 2002 році вчені також зафіксували катастрофічну загибель лосося, коли високі температури та низький потік води спричинили спалах бактеріальної інфекції. За оцінками, втрата лосося становила понад 34 000 особин, а деякі оцінюють втрату в 70 000. Це спонукало місцеві племена продовжити кампанію з 1990-х років з видалення гребель.

Риба загинула через паразита Ichthyophthirius multifiliis Фото: Yurok Tribe

Настав апокаліпсис

До цього моменту у місцевих спільнот завжди було багато їжі. Річка Кламат колись була третьою за величиною річки з виробництва лосося на Західному узбережжі, однак після будівництва гребель чисельність осінньої чавичі впала на неймовірні 90%, а весняної чавичі — на 98%.

Чудове повернення лосося

На щастя, у 2022 році стартував проєкт з видалення величезних нижніх гребель на річці Кламат. Станом на 5 жовтня 2024 року ці чотири нижні греблі були успішно демонтовані з річки. Тепер дослідники спостерігають перші позитивні наслідки.

За словами вчених, саме видалення гребель — лише перший крок, оскільки робота з відновлення середовища проживання до стану, що існував до будівництва греблі, триває. Це охоплює такі проєкти, як відновлення рослинності, включно з ручним посівом і посівом з вертольота.

Уже 15 жовтня 2024 року, лише за кілька днів після завершення проєкту з демонтажу греблі, дослідники помітили безліч особин чавичі, які повернулися в басейн річки. Їх навіть бачили в притоках річки Кламат у Каліфорнії, в районі, який з 1961 року був перекритий греблею Залізні Ворота.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший лосось на Землі мав бивні, як у бородавочника: зроблено важливе відкриття.