Колючий дьявол с выпученными глазами: как выглядит самое странное насекомое в мире (фото)

Наша планета является домом для невероятного количества видов и некоторые из них не перестают удивлять ученых — например, колючие дьяволы, которых считают одними из самых странных насекомых в мире. На их головах красуется структура, похожая на корону, а тело покрыто колючками.

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Об этом пишет IFLScience.

Колючий дьявол кузнечик (Panacanthus cuspidatus) — настоящее насекомое с выпученными глазами, которое носит на своей голове характерный выступ в виде маленькой короны и ученые считают это любопытным, так как эти странные насекомые действительно правят лесом.

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Колючий дьявол с короной на голове

Большинство кузнечиков питаются растениями, но не колючие дьяволы кузнечики. На самом деле эти насекомые с выпученными глазами всеядны и являются искусными охотниками, которые, вероятно, используют свои длинные колючие ноги, чтобы ловить добычу.

Тело этих насекомых покрыто угловатыми шипами, которые делают насекомых более угрожающими, однако в первую очередь кузнечики используют их для защиты. Шипы также могут иметь дополнительное преимущество, делая колючих дьяволов более заметными для хищников, поскольку они сливаются с местной растительностью.

Крик вместо брачной стратегии

Когда наступает сезон размножения, самцы ключевых дьяволов забираются на выгодную позицию и начинают кричать всем своим телом. Как и большинство других видов кузнечиков, эти насекомые издают звуки, потирая части тела друг о друга, чтобы создать звук, известный как стридуляция.

Песни самцов на самом деле достаточно громкие, чтобы самки могли услышать их сообщение. Однако звуки, издаваемые самками, также привлекают внимание летучих мышей, что, увы, не так хорошо для колючих дьяволов с другим типом рогов.

Исследование 2004 года обнаружило связь между колючестью и сложностью песни, поскольку невозможность их проглотить рассматривается учеными в качестве эволюционной адаптации к привычному привлечению внимания.

Колючий дьявол кузнечик с выпученными глазами Фото: Shutterstock

Самое громкое существо на Земле

К слову ранее ученые также раскрыли секрет самого громкого существа в мире. Исследование показало, что при весьма миниатюрных размерах, всего около 2 миллиметров в длину, представители этого вида могут издавать звуки в 99,2 децибела.

Не менее любопытным является то, что крошечные водные лодочники на самом деле кричат вовсе не используя своих ртов. Когда водный лодочник хочет привлечь внимание, он достает свой пенис и использует его в качестве "смычка для скрипки".

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