Колючий диявол із виряченими очима: який вигляд має найдивніша комаха у світі (фото)

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них не перестають дивувати вчених — наприклад, колючі дияволи, яких вважають одними з найдивніших комах у світі. На їхніх головах красується структура, схожа на корону, а тіло вкрите колючками.

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Про це пише IFLScience.

Колючий диявол коник (Panacanthus cuspidatus) — справжня комаха з виряченими очима, яка носить на своїй голові характерний виступ у вигляді маленької корони, і вчені вважають це цікавим, тому що ці дивні комахи дійсно правлять лісом.

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Колючий диявол із короною на голові

Більшість коників харчуються рослинами, але не колючі дияволи коники. Насправді ці комахи з виряченими очима всеїдні і є майстерними мисливцями, які, ймовірно, використовують свої довгі колючі ноги, щоб ловити здобич.

Тіло цих комах вкрите незграбними шипами, які роблять комах більш загрозливими, проте насамперед коники використовують їх для захисту. Шипи також можуть мати додаткову перевагу, роблячи колючих дияволів більш помітними для хижаків, оскільки вони зливаються з місцевою рослинністю.

Крик замість шлюбної стратегії

Коли настає сезон розмноження, самці ключових дияволів забираються на вигідну позицію і починають кричати всім своїм тілом. Як і більшість інших видів коників, ці комахи видають звуки, потираючи частини тіла одна об одну, щоб створити звук, відомий як стридуляція.

Пісні самців насправді досить гучні, щоб самки могли почути їхнє повідомлення. Однак звуки, які видають самки, також привертають увагу кажанів, що, на жаль, не так добре для колючих дияволів з іншим типом рогів.

Дослідження 2004 року виявило зв'язок між колючістю і складністю пісні, оскільки неможливість їх проковтнути розглядається вченими як еволюційна адаптація до звичного привернення уваги.

Колючий диявол коник з виряченими очима Фото: Shutterstock

Найгучніша істота на Землі

До слова, раніше вчені також розкрили секрет найгучнішої істоти у світі. Дослідження показало, що за вельми мініатюрних розмірів, лише близько 2 міліметрів завдовжки, представники цього виду можуть видавати звуки в 99,2 децибела.

Не менш цікавим є те, що крихітні водні човнярі насправді кричать зовсім не використовуючи своїх ротів. Коли водний човняр хоче привернути увагу, він дістає свій пеніс і використовує його як "смичок для скрипки".

Раніше Фокус писав про те, що дайвер випадково сфотографував рідкісну морську істоту.