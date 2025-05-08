Загадочное вещество "держит в заложниках" Балтийское море: захватчика запечатлели из космоса

На снимке, сделанном земным спутником из космоса, показано неизвестное вещество, кружащееся на поверхности океана в Гданьском заливе и вокруг него — в части Балтийского моря. Исследователи отмечают, что на спутниковом снимке в ложных цветах показаны массы органического материала, захватившего поверхность моря.

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Об этом пишет Live Science.

Удивительный снимок был сделан в 2018 году и тогда ученые не подозревали о составе этих гигантских завихрений органического материала, но с тех пор исследователям удалось раскрыть эту тайну. В 2000 году спутниковые снимки впервые показали наличие ранее неизвестных и почти невидимых пленок органического материала, также известных как "пятна". Известно, что вещество загадочно появляется время от времени на поверхности океана в Гданьском заливе и вокруг него — части Балтийского моря, окружающей город гданьск на северном побережье Польши.

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Загадочный захватчик

Лучший пример интригующего явления произошел в мае 2018 года, когда водовороты достигли более 210 километров от береговой линии. Исследователи Обсерватории Земли NASA изменили фотографии, чтобы выделить длины волн света, исходящие от загадочного вещества, которое окрашивает землю вокруг Гданьска в красный.

Изначально ученые не знали, чем именно является это органическое вещество. Наблюдения показало, что материал образовал узоры, похожие на цветение фотосинтетических водорослей, которые завихряются по поверхности океана ветром и океанскими течениями. Однако такое цветение обычно хорошо видно невооруженным глазом на большинстве спутниковых фотографий и часто появляется на несколько месяцев раньше, чем пятна продолжали появляться.

Позднее ученые предположили, что материал, вероятно, является "морскими соплями" — скользкое вещество, вырабатываемое некоторым планктоном и способное прилипать к лодкам и другим предметам вдоль береговой линии. Но оставалась проблема: местные жители никогда не сообщали о вспышках "морских соплей" в этом районе.

Пятна 2018 года распространились более чем на 210 км от береговой линии Фото: ESA

Тайна вещества была раскрыта

В исследовании 2023 году ученые наконец-то разгадали тайну органического материала, которое время от времени держит в заложниках Балтийское море. Результаты исследования показали, что загадочные пятна на самом деле созданы из пыльцы деревьев.

В ходе исследования ученые использовали данные, собранные спутниками Terra и Aqua NASA, и обнаружили, что подобные пятна появлялись 14 раз в период с 2000 по 2001 год. Время появления этих пятен, которые часто появляются в период с мая по июнь, близко соответствовало циклу пыльцы сосен (Pinus sylvestris). Это позволило ученым предположить, что именно пыльца деревьев, уносимая ветров в море и оседающая на поверхности, создает странные пятна на поверхности воды.

Дальнейший анализ света, отраженного от пятен, подтвердил эту гипотезу.

Впервые исследователи обнаружили пыльцу на поверхности Балтийского моря в 2013 году Фото: NASA

Океаническая пыльца

Отметим, что сосны — наиболее распространенные деревья в Польше и составляют около 60% всех лесов страны, которые покрывают треть всей территории страны. Предыдущие исследования уже показали, что пыльца этих деревьев может оказаться в Балтийском море. Но до исследования 2023 года не было никаких указаний на то, что это происходит в таких больших масштабах.

Увы, ученым все еще не известна роль, которую пыльца играет в морских экосистемах по всему миру. По словам оптического океанографа из Университета Южной Флориды Чуанмина Ху, если ученым удастся отслеживать скопление пыльцы в разных местах, это может предоставить полезные данные для исследований рыболовства.

Пыльцы станет больше

Исследователи предполагают, что количество пыльцы, достигающей мировых океанов, также, вероятно увеличится по мере нагревания проблемы. Исследование 2021 года в Северной Америке показало, что в период с 1990 по 2018 года ежегодные уровни пыльцы увеличились на 21%. Более того, результаты указывают на то, что сезон пыльцы в целом длится на 20 дней дольше, чем раньше. Это является результатом увеличения содержания углекислого газа в атмосфере, что позволяет растениям производить больше пыльцы и происходит по всему земному шару.

Ранее Фокус писал о том, что доисторические водоросли пробудились спустя 7000 лет забвения.