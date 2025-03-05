Крупнейший в мире клон скрывается в Балтийском море: простирается на 550 километров (фото)

Исследователи обнаружили под толщей воды то, что может оказаться крупнейшим на Земле клоном.

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Под толщей воды Балтийского моря скрывается гигантский клон и ученые только что обнаружили его. Новое исследование предполагает, что некоторые леса того, что считалось уникальным видом морских водорослей в этом регионе, на самом деле являются совершенно другим видом, который, вероятно, распространился, чтобы стать крупнейшим в мире клоном, пишет IFLScience.

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Речь идет о двух видах:

фикус пузырчатый обыкновенный (Fucus vesiculosus);

фикус узкий (Fucus radicans).

Последний из видов считался распространенным видом в Ботническом заливе — регионе Балтийского моря между Швецией и Финляндией. В новом исследовании ученые проанализировали ДНК образцов морских водорослей, взятых из региона, и обнаружили, что узкий фукус был одним огромным женским клоном фукуса пузырчатого обыкновенного.

По словам автора исследования Рикардо Перейры из Гетеборгского университета в Швеции, результаты анализа указывают на то, что клон на самом деле состоит из миллионов особей, а в некоторых областях он и вовсе полностью доминирует. В то же время в других областях он растет вместе с особями пузырчатого фукуса, размножающимися половым путем.

Позже ученые обнаружили еще несколько крупных клонов в Балтийском море, но женский клон у шведского Ботнического залива является, безусловно, самым крупным клоном — настоящей суперсамкой.

В Балтийском море обнаружен крупнейший в мире клон водорослей Фото: Lena Bergström

Команда обнаружила, что клон доминирует на участках более 550 километров побережья Ботанического залива, женский клон у шведского Ботнического залива, распространяясь течениями, уносящими фрагменты исходной самки в новые места, где они вырастают в новую особь с тем же генетическим материалом, что и у оригинала.

Отметим, что другими претендентами на звание самого большого в мире клона является 180-километровый клон морской травы в заливе Шарк в Австралии, а также Пандо — огромный участок дрожащей осины, простирающийся на 42,6 гектара, расположенный в национальном лесу в штате Юта.

По мнению профессора морской экологии и ведущего автора исследования Керстин Йоханнессон, сегодня Балтийское море вступает в период более теплой и, вероятно, более пресной морской воды. В этих новых условиях все виды должны попытаться адаптироваться, чтобы выжить — это касается и фукуса пузырчатого.

Результаты анализа также показывают, что у клона почти полностью отсутствует генетическая изменчивость, которая в противном случае означала бы, что в популяции есть особи, способные справиться с изменениями, чтобы обеспечить выживание вида.

Исследователи отмечают, крайне важно, чтобы пузырчатый фукус выжил, так как несколько видов полагаются на него, чтобы обеспечить убежище или пищу, включая рыб, улиток и ракообразных. Если водоросли не могут адаптироваться, это увеличивает риск того, что они тоже не выживут.

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