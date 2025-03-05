Найбільший у світі клон ховається в Балтійському морі: простягається на 550 кілометрів (фото)

Дослідники виявили під товщею води те, що може виявитися найбільшим на Землі клоном.

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Під товщею води Балтійського моря ховається гігантський клон і вчені щойно виявили його. Нове дослідження припускає, що деякі ліси того, що вважалося унікальним видом морських водоростей у цьому регіоні, насправді є зовсім іншим видом, який, ймовірно, поширився, щоб стати найбільшим у світі клоном, пише IFLScience.

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Йдеться про два види:

фікус пухирчастий звичайний (Fucus vesiculosus);

фікус вузький (Fucus radicans).

Останній із видів вважався поширеним видом у Ботнічній затоці — регіоні Балтійського моря між Швецією та Фінляндією. У новому дослідженні вчені проаналізували ДНК зразків морських водоростей, узятих із регіону, і виявили, що вузький фукус був одним величезним жіночим клоном фукуса пухирчастого звичайного.

За словами автора дослідження Рікардо Перейри з Гетеборзького університету у Швеції, результати аналізу вказують на те, що клон насправді складається з мільйонів особин, а в деяких областях він і зовсім повністю домінує. Водночас в інших областях він росте разом з особинами пухирчастого фукуса, що розмножуються статевим шляхом.

Пізніше вчені виявили ще кілька великих клонів у Балтійському морі, але жіночий клон біля шведської Ботнічної затоки є, безумовно, найбільшим клоном — справжньою суперсамкою.

У Балтійському морі виявлено найбільший у світі клон водоростей Фото: Lena Bergström

Команда виявила, що клон домінує на ділянках понад 550 кілометрів узбережжя Ботанічної затоки, жіночий клон біля шведської Ботнічної затоки, поширюючись течіями, які забирають фрагменти вихідної самки в нові місця, де вони виростають у нову особину з тим самим генетичним матеріалом, що й в оригіналу.

Зазначимо, що іншими претендентами на звання найбільшого у світі клону є 180-кілометровий клон морської трави в затоці Шарк в Австралії, а також Пандо — величезна ділянка тремтячої осики, що тягнеться на 42,6 гектара і розташована в національному лісі в штаті Юта.

На думку професорки морської екології та провідної авторки дослідження Керстін Йоганнессон, сьогодні Балтійське море вступає в період теплішої й, ймовірно, більш прісної морської води. У цих нових умовах усі види мають спробувати адаптуватися, щоб вижити — це стосується і фукуса пухирчастого.

Результати аналізу також показують, що у клона майже повністю відсутня генетична мінливість, яка в іншому разі означала б, що в популяції є особини, здатні впоратися зі змінами, щоб забезпечити виживання виду.

Дослідники зазначають, вкрай важливо, щоб пухирчастий фукус вижив, оскільки кілька видів покладаються на нього, щоб забезпечити притулок або їжу, включно з рибами, равликами та ракоподібними. Якщо водорості не можуть адаптуватися, це збільшує ризик того, що вони теж не виживуть.

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