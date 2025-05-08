Загадкова речовина "тримає в заручниках" Балтійське море: загарбника сфотографували з космосу

На знімку, зробленому земним супутником із космосу, показано невідому речовину, що кружляє на поверхні океану в Гданській затоці та навколо неї — в частині Балтійського моря. Дослідники зазначають, що на супутниковому знімку в хибних кольорах показано маси органічного матеріалу, який захопив поверхню моря.

Related video

Про це пише Live Science.

Дивовижний знімок був зроблений 2018 року і тоді вчені не підозрювали про склад цих гігантських завихрень органічного матеріалу, але відтоді дослідникам вдалося розкрити цю таємницю. У 2000 році супутникові знімки вперше показали наявність раніше невідомих і майже невидимих плівок органічного матеріалу, також відомих як "плями". Відомо, що речовина загадково з'являється час від часу на поверхні океану в Гданській затоці та довкола неї — частині Балтійського моря, що оточує місто Гданськ на північному узбережжі Польщі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Загадковий загарбник

Найкращий приклад цікавого явища стався в травні 2018 року, коли вири досягли понад 210 кілометрів від берегової лінії. Дослідники Обсерваторії Землі NASA змінили фотографії, щоб виділити довжини хвиль світла, які виходять від загадкової речовини, що забарвлює землю навколо Гданська в червоний.

Спочатку вчені не знали, чим саме є ця органічна речовина. Спостереження показало, що матеріал утворив візерунки, схожі на цвітіння фотосинтетичних водоростей, що завихрюються поверхнею океану вітром та океанськими течіями. Однак таке цвітіння зазвичай добре видно неозброєним оком на більшості супутникових фотографій і часто з'являється на кілька місяців раніше, ніж плями продовжували з'являтися.

Пізніше вчені припустили, що матеріал, імовірно, є "морськими соплями" — слизькою речовиною, яку виробляє деякий планктон і яка здатна прилипати до човнів та інших предметів уздовж берегової лінії. Але залишалася проблема: місцеві жителі ніколи не повідомляли про спалахи "морських сопель" у цьому районі.

Плями 2018 року поширилися більш ніж на 210 км від берегової лінії Фото: ESA

Таємницю речовини було розкрито

У дослідженні 2023 року вчені нарешті розгадали таємницю органічного матеріалу, який час від часу тримає в заручниках Балтійське море. Результати дослідження показали, що загадкові плями насправді створені з пилку дерев.

Під час дослідження вчені використовували дані, зібрані супутниками Terra й Aqua NASA, і виявили, що подібні плями з'являлися 14 разів у період з 2000 по 2001 рік. Час появи цих плям, які часто з'являються в період з травня по червень, близько відповідав циклу пилку сосен (Pinus sylvestris). Це дало змогу вченим припустити, що саме пилок дерев, який вітри забирають у море й осідає на поверхні, створює дивні плями на поверхні води.

Подальший аналіз світла, відбитого від плям, підтвердив цю гіпотезу.

Уперше дослідники виявили пилок на поверхні Балтійського моря 2013 року Фото: solar-system

Океанічний пилок

Зазначимо, що сосни — найпоширеніші дерева в Польщі та становлять близько 60% усіх лісів країни, які покривають третину всієї території країни. Попередні дослідження вже показали, що пилок цих дерев може опинитися в Балтійському морі. Але до дослідження 2023 року не було жодних вказівок на те, що це відбувається в таких великих масштабах.

На жаль, вченим все ще не відома роль, яку пилок відіграє в морських екосистемах по всьому світу. За словами оптичного океанографа з Університету Південної Флориди Чуанміна Ху, якщо вченим вдасться відстежувати скупчення пилку в різних місцях, це може надати корисні дані для досліджень рибальства.

Пилку стане більше

Дослідники припускають, що кількість пилку, що досягає світових океанів, також, ймовірно, збільшиться в міру нагрівання проблеми. Дослідження 2021 року в Північній Америці засвідчило, що в період із 1990 до 2018 року щорічні рівні пилку збільшилися на 21%. Ба більше, результати вказують на те, що сезон пилку загалом триває на 20 днів довше, ніж раніше. Це є результатом збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, що дає змогу рослинам виробляти більше пилку і відбувається по всій земній кулі.

Раніше Фокус писав про те, що доісторичні водорості прокинулися через 7000 років забуття.