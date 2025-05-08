Новые подробности о Death Stranding 2: появятся кенгуру и мощные противники

Журналистам дали сыграть в новую игру от Хидео Коджимы и они поделились подробностями, отметив, что "симулятор доставщика" стал куда более динамичным и интригующим.

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Об этом пишет Blog.Playstation.

Геймплей Death Stranding 2: On the Beach

В новой игре, в которой главная роль снова досталась Норману Ридусу (Сэм Портер-Бриджес), также сыграли цифровые копии Эль Фаннинг (Томорроу), Леа Сейду (Фрэджайл), Трой Бейкер (Хиггс) и Шиори Куцуна (Рейни).

А поигравшие поделились огромным количеством новых подробностей об игре.

Трейлер Death Stranding 2: On the Beach

Так, события разворачиваются спустя 11 месяцев после концовки первой части. Сэм и Лу живут вместе. И теперь поле действия игрока не будет ограничено территорией бывших США. Сэм попадет в Австралию, где даже посетит заповедник с кенгуру и валлаби. А также побывает в Мексике, причем в самом начале игры.

Что известно о Death Stranding 2

Темп повествования вырос в разы в сравнении с оригиналом, а новое снаряжении и объекты будут выдавать прямо в начале игры: грузовики и мотоциклы. Также появятся монорельсы через города. А на четырехколесном транспорте появятся турели.

Графика стала заметно лучше с невероятно проработанными камнями и живым окружением, реагирующим на каждый шаг Сэма. Журналисты отметили, что даже видели облака пыли от шагов.

Появился новый вид камеры, позволяющий взглянуть на Сэма с высоты птичьего полета.

Система смены дня и ночи будет влиять на геймплей. Днем игрока враги будут замечать быстрее, как и он их, а ночью Сэм получит отличные возможности для стелса.

В горах игрока будут ожидать землетрясения, реки станут разливаться во время сильных дождей, а в лесах может начаться пожар, так что Сэму придется применять новое снаряжение: смоляную пушку.

Появилось 12 новых навыков. Например, если часто ходить по территории с каменистой почвой, то Сэм научится эффективнее и быстрее там передвигаться.

Сэм может научиться лучше драться в ближнем или дальнем бою, также у игрока появится возможность выбрать стиль боя. Так, один из журналистов отметил, что его Сэм был искусен в кулачном бою.

Сэм может поглощать воспоминания, чтобы улучшить следующие качества: носильщик, бой, скрытность и мастерство обслуживания. Их количество ограничено, поэтому стоит внимательно выбирать характеристики;

В игре появится новая фракция Вооруженных выживальщиков с летальным огнестрельным оружием.

И появится новая Тварь по имени Наблюдатель, которая будет атаковать Сэма через зрение.

Появятся базы, где можно спасать людей из заключения.

Кадр из игры Death Stranding 2: On the Beach Фото: Соцсети

Кроме этого игроки смогут слушать музыку прямо в дороге с помощью Walkman, создавая свои плейлисты. И прохождение займет от 60 до 80 часов в зависимости от стиля игры.

Напомним, 6 мая появился новый трейлер Grand Theft Auto 6. Выход новой части культовой игры запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а на компьютерах появится позже.