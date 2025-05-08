Нові подробиці про Death Stranding 2: з'являться кенгуру та потужні противники

Журналістам дали зіграти в нову гру від Хідео Коджіми, і вони поділилися подробицями, зазначивши, що "симулятор доставщика" став набагато динамічнішим та інтригуючим.

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Про це пише Blog.Playstation.

Геймплей Death Stranding 2: On the Beach

У новій грі, в якій головна роль знову дісталася Норману Рідусу (Сем Портер-Бріджес), також зіграли цифрові копії Ель Фаннінг (Томорроу), Леа Сейду (Фреджайл), Трой Бейкер (Гіггс) і Шиорі Куцуна (Рейні).

А ті, хто пограв, поділилися величезною кількістю нових подробиць про гру.

Трейлер Death Stranding 2: On the Beach

Так, події розгортаються через 11 місяців після кінцівки першої частини. Сем і Лу живуть разом. І тепер поле дії гравця не буде обмежене територією колишніх США. Сем потрапить до Австралії, де навіть відвідає заповідник із кенгуру і валлабі. А також побуває в Мексиці, причому на самому початку гри.

Що відомо про Death Stranding 2

Темп оповіді зріс у рази порівняно з оригіналом, а нове спорядження та об'єкти видаватимуть просто на початку гри: вантажівки та мотоцикли. Також з'являться монорельси через міста. А на чотириколісному транспорті з'являться турелі.

Графіка стала помітно кращою з неймовірно опрацьованим камінням і живим оточенням, що реагує на кожен крок Сема. Журналісти зазначили, що навіть бачили хмари пилу від кроків.

З'явився новий вид камери, що дає змогу поглянути на Сема з висоти пташиного польоту.

Система зміни дня і ночі впливатиме на геймплей. Вдень гравця вороги помічатимуть швидше, як і він їх, а вночі Сем отримає чудові можливості для стелсу.

У горах гравця чекатимуть землетруси, річки стануть розливатися під час сильних дощів, а в лісах може початися пожежа, тож Сему доведеться застосовувати нове спорядження: смоляну гармату.

З'явилося 12 нових навичок. Наприклад, якщо часто ходити територією з кам'янистим ґрунтом, то Сем навчиться ефективніше і швидше там пересуватися.

Сем може навчитися краще битися в ближньому або дальньому бою, також у гравця з'явиться можливість вибрати стиль бою. Так, один із журналістів зазначив, що його Сем був майстерний у кулачному бою.

Сем може поглинати спогади, щоб поліпшити такі якості: носій, бій, скритність і майстерність обслуговування. Їхня кількість обмежена, тому варто уважно вибирати характеристики;

У грі з'явиться нова фракція Озброєних вижівальщіков з летальною вогнепальною зброєю.

І з'явиться нова Тварюка на ім'я Спостерігач, яка атакуватиме Сема через зір.

З'являться бази, де можна рятувати людей з ув'язнення.

Кадр з гри Death Stranding 2: On the Beach Фото: Соцсети

Крім цього гравці зможуть слухати музику просто в дорозі за допомогою Walkman, створюючи свої плейлисти. І проходження займе від 60 до 80 годин залежно від стилю гри.

Нагадаємо, 6 травня з'явився новий трейлер Grand Theft Auto 6. Вихід нової частини культової гри заплановано на 26 травня 2026 року. Гра буде доступна на Playstation 5 і Xbox Series, а на комп'ютерах з'явиться пізніше.