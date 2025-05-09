Администрация Трампа прекращает исследования загрязнения атмосферы: от этого выиграет Илон Маск

Администрация президента США Трампа готова прекратить федеральные исследования загрязнения атмосферы, создаваемого спутниками и ракетами. Владелец SpaceX и Starlink Илон Маск может выиграть от этого.

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Об этом пишет The Guardian.

Проблема загрязнения атмосферы

Ученые считают, что стратосфера, верхний слой атмосферы Земли, в огромных масштабах загрязняется химическими веществами, выброшенными при разрушении спутников и ракет. Ученые считают, что это может привести к разрушению озонового слоя, а значит к увеличению дозы получаемого людьми ультрафиолетового излучения Солнца, а также может способствовать к дальнейшему изменению климата Земли.

По словам ученых, два исследовательских проекта могли бы в конечном итоге привести к новым правилам, расходам или логистическим проблемам для компаний Илона Маска и коммерческой космической отрасли. Эти исследования проводились одним из отделов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), который администрация Трампа теперь предлагает закрыть.

Тим Уайтхаус, исполнительный директор некоммерческой организации Public Employees for Environmental Responsibility, считает, что в этом есть политическая мотивация и затронуты деловые интересы Илона Маска.

Примерно 7000 спутников Starlink предоставляют доступ к интернету для обычных пользователей, а также для правительств и военных разных стран мира. В то же время компания SpaceX предоставляет ракеты для запусков космос, в том числе и для NASA.

С самого начала правления Трампа возглавляемый Маском Департамент эффективности правительства сокращал федеральные расходы, чтобы сэкономить деньги. Роль Маска вызвала споры, поскольку он потенциально мог выиграть от некоторых предлагаемых сокращений финансирования разных проектов.

Как спутники и ракеты загрязняют атмосферу?

Ученые из NOAA обнаружили, что металлы спутников, которые сгорают в атмосфере, когда выводятся из эксплуатации, накапливаются в стратосфере. Дальнейшие исследования могли бы прояснить уровень угрозы. Еще один проект направлен на понимание масштаба проблемы и рассмотрение ее решений.

Оба проекта были отложены после заморозки финансирования, заявляют бывшие должностные лица NOAA.

На данный момент считается, что основная часть загрязнения исходит от спутников Starlink и Amazon, которые предоставляют интернет и состоят примерно из 10 000 спутников. Ожидается, что в течение десятилетия на околоземной орбите окажется до 100 000 спутников.

Загрязнение атмосферы происходит и при запуске спутников в космос и во время их возвращения. Ракеты выбрасывают черный углерод, оксиды азота, мноооксид углерода, оксид алюминия и хлорные газы. Когда спутники сгорают в атмосфере они выделяют металлы при испарении. Но ученые пока что мало знают о том, к каким последствиям это приведет.

Ученые обнаружили металлы в аэрозолях серной кислоты, которые составляют большую часть стратосферы, и которые играют огромную роль в регулировании температуры Земли. Аэрозоли могут частично функционировать как планетарный солнцезащитный экран, который отражает солнечное излучение, и не дает парниковым газам и загрязнениям попадать в озоновый слой.

Но то, как взаимодействуют эти металлы и аэрозоли серной кислоты, в значительной степени неизвестно, говорит Крис Мэлони из Университета штата Колорадо.

Климатический хаос

Алюминий вызывает особую озабоченность у ученых, поскольку он может ухудшить атмосферу и вызвать дальнейшее потепление на Земле. Но увеличение содержания алюминия может привести также к охлаждению стратосферы и поверхности Земли, поскольку он отражает солнечное излучение. Но существует риск, что это может привести в дестабилизации климата нашей планеты и последствия могут быть ужасающими, считают ученые.

Исследования показывают, что запуски ракет приводят к нагреванию атмосферы, что может привести к повышению глобальной температуры на 2 градуса Цельсия и разрушению озонового слоя.

Бывшие должностные лица NOAA заявили, что заморозка финансирования исследований загрязнения атмосферы пошла на пользу Илону Маску. Ведь таким образом можно скрыть масштаб проблемы и это не повлияет на коммерческую космическую отрасль.

Источники издания говорят, что нет никаких исследовательских групп, которые могли бы немедленно заполнить вакуум стратосферных измерений. Также нет четкого ответа на вопрос, как производить космические аппараты, которые не загрязняют окружающую среду, поскольку любой сгорающий материал будет выделять выбросы. Уменьшение количества спутников — один из лучших вариантов, но вряд ли космическая отрасль добровольно согласится на это.

Как уже писал Фокус, на Земле совсем не останется кислорода и ученые высчитали время, когда это произойдет. Существует несколько сценариев гибели Земли, среди которых катастрофическое изменение климата, рост CO2, столкновение с астероидом и увеличение яркости Солнца. Но авторы нового исследования говорят, что на Земле кислород может закончиться быстрее.