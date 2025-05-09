Адміністрація Трампа припиняє дослідження забруднення атмосфери: від цього виграє Ілон Маск

Адміністрація президента США Трампа готова припинити федеральні дослідження забруднення атмосфери, створюваного супутниками і ракетами. Власник SpaceX і Starlink Ілон Маск може виграти від цього.

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Про це пише The Guardian.

Проблема забруднення атмосфери

Учені вважають, що стратосфера, верхній шар атмосфери Землі, у величезних масштабах забруднюється хімічними речовинами, викинутими під час руйнування супутників і ракет. Вчені вважають, що це може призвести до руйнування озонового шару, а отже, до збільшення дози одержуваного людьми ультрафіолетового випромінювання Сонця, а також може сприяти подальшій зміні клімату Землі.

За словами вчених, два дослідницькі проєкти могли б у кінцевому підсумку призвести до нових правил, витрат або логістичних проблем для компаній Ілона Маска і комерційної космічної галузі. Ці дослідження проводилися одним із відділів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), який адміністрація Трампа тепер пропонує закрити.

Тім Вайтгаус, виконавчий директор некомерційної організації Public Employees for Environmental Responsibility, вважає, що в цьому є політична мотивація і порушені ділові інтереси Ілона Маска.

Приблизно 7000 супутників Starlink надають доступ до інтернету для звичайних користувачів, а також для урядів і військових різних країн світу. Водночас компанія SpaceX надає ракети для запусків у космос, зокрема й для NASA.

Від самого початку правління Трампа очолюваний Маском Департамент ефективності уряду скорочував федеральні витрати, щоб заощадити гроші. Роль Маска викликала суперечки, оскільки він потенційно міг виграти від деяких пропонованих скорочень фінансування різних проєктів.

Як супутники і ракети забруднюють атмосферу?

Вчені з NOAA виявили, що метали супутників, які згорають в атмосфері, коли виводяться з експлуатації, накопичуються в стратосфері. Подальші дослідження могли б прояснити рівень загрози. Ще один проєкт спрямований на розуміння масштабу проблеми та розгляд її рішень.

Обидва проєкти було відкладено після заморозки фінансування, заявляють колишні посадові особи NOAA.

Наразі вважається, що основна частина забруднення походить від супутників Starlink і Amazon, які надають інтернет і складаються приблизно з 10 000 супутників. Очікується, що протягом десятиліття на навколоземній орбіті опиниться до 100 000 супутників.

Забруднення атмосфери відбувається і під час запуску супутників у космос та під час їхнього повернення. Ракети викидають чорний вуглець, оксиди азоту, багатооксид вуглецю, оксид алюмінію та хлорні гази. Коли супутники згорають в атмосфері вони виділяють метали під час випаровування. Але вчені поки що мало знають про те, до яких наслідків це призведе.

Вчені виявили метали в аерозолях сірчаної кислоти, які складають більшу частину стратосфери, і які відіграють величезну роль у регулюванні температури Землі. Аерозолі можуть частково функціонувати як планетарний сонцезахисний екран, який відбиває сонячне випромінювання, і не дає парниковим газам і забрудненням потрапляти в озоновий шар.

Але те, як взаємодіють ці метали й аерозолі сірчаної кислоти, значною мірою невідомо, каже Кріс Мелоні з Університету штату Колорадо.

Кліматичний хаос

Алюміній викликає особливу стурбованість у вчених, оскільки він може погіршити атмосферу і спричинити подальше потепління на Землі. Але збільшення вмісту алюмінію може призвести також до охолодження стратосфери і поверхні Землі, оскільки він відбиває сонячне випромінювання. Але існує ризик, що це може призвести до дестабілізації клімату нашої планети і наслідки можуть бути жахливими, вважають учені.

Дослідження показують, що запуски ракет призводять до нагрівання атмосфери, що може призвести до підвищення глобальної температури на 2 градуси Цельсія і руйнування озонового шару.

Колишні посадовці NOAA заявили, що заморозка фінансування досліджень забруднення атмосфери пішла на користь Ілону Маску. Адже таким чином можна приховати масштаб проблеми і це не вплине на комерційну космічну галузь.

Джерела видання кажуть, що немає жодних дослідницьких груп, які могли б негайно заповнити вакуум стратосферних вимірювань. Також немає чіткої відповіді на питання, як виробляти космічні апарати, які не забруднюють навколишнє середовище, оскільки будь-який матеріал, що згорає, виділятиме викиди. Зменшення кількості супутників — один із найкращих варіантів, але навряд чи космічна галузь добровільно погодиться на це.

Як уже писав Фокус, на Землі зовсім не залишиться кисню і вчені вирахували час, коли це станеться. Існує кілька сценаріїв загибелі Землі, серед яких катастрофічна зміна клімату, зростання CO2, зіткнення з астероїдом і збільшення яскравості Сонця. Але автори нового дослідження кажуть, що на Землі кисень може закінчитися швидше.