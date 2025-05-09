Мечта алхимиков осуществилась: физики превратили свинец в золото, как им это удалось

Ученые использовали детектор ALICE на Большом адронном коллайдере, чтобы обнаружить превращение атомов свинца в атомы золота в самом мощном ускорителе частиц в мире. Этот детектор изучает то, что происходит при столкновении атомов свинца. В основном, его используют для изучения кварк-глюонной плазмы, которая существовала в первые мгновения после Большого взрыва. Но столкновения атомов свинца могут прекратить их в атомы золота.

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Исследование опубликовано в журнале Physical Review C, пишет IFLScience.

Превращение свинца золото было мечтой средневековых алхимиков. Намного позже ученые выяснили, что это два совершено разных химических элемента и с помощью химических преобразований нельзя превратить свинец в золото.

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В начале XX века физики выяснили, что тяжелые химические элементы могут превратится в другие химические элементы с помощью бомбардировки протонами. Теперь же физики наблюдали трансмутацию, то есть превращение, свинца в золото, с помощью столкновения ядер атомов свинца.

Свинец состоит из 82 протонов и 126 нейтронов в своем ядре. У золота 79 протонов. Для трансмутации необходимо удалить три протона из каждого атома свинца. Сталкивая атомы свинца почти со скоростью света можно получить некоторые интересные продукты. Не все атомы будут сталкиваться друг с другом, поэтому будут атомы свинца, которые продолжат ускоряться. Сильное электромагнитное поле может создавать короткие, но мощные импульсы света, и именно эти импульсы могут вырвать три протона из свинца и превратить его в золото. Именно это и наблюдали физики во вермя эксперимента.

Ученые также измерили взаимодействия между высокоэнергетическим светом и ядром атомов свинца. Они хотели увидеть выброс одного, двух и трех протонов, сопровождающийся потерей нейтрона. Физики обнаружили, что взаимодействия создают свинец с меньшим количеством нейтронов, но также таллий, ртуть и золото.

Детектор ALICE Фото: CERN

Золото, как оказалось создается гораздо реже. Ученые выяснили, что происходит создание 89 000 ядер атомов золота в секунду из 174 миллиардов атомов свинца. Но золото существует всего лишь крошечную долю секунды, ведь атомы распадаются очень быстро. При это количество золота является очень маленьким: всего 2,9 на 10 в минус 11 степени грамма, а это триллионы раз меньше, чем потребовалось бы для изготовления ювелирного изделия.

Хотя мечта алхимиков технически осуществилась, но таким образом стать богаче точно не получится. Ученые считают, что в недрах Земли еще находится более 50 000 тон золота, но это значит, что более 70 % всего золота люди уже добыли.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили неожиданное место рождения золота. Расчеты показывают, что вспышки на магнетарах могут создавать до 10% золота, платины и других тяжелых химических элементов.

Как уже писал Фокус, вспышки на Солнце опаснее для нас, чем считалось. Ученые обнаружили нечто странное в атмосфере Земли. Ученые впервые обнаружили, что атмосфера Земли пульсирует синхронно со вспышками на Солнце, а это значит, что наша планета более чувствительна к солнечной активности, чем считалось ранее.

Также Фокус писал о том, что администрация президента США Трампа готова прекратить федеральные исследования загрязнения атмосферы, создаваемого спутниками и ракетами. Владелец SpaceX и Starlink Илон Маск может выиграть от этого.