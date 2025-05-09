В Украину прилетели из Африки яркие птицы: чем они особенны и где их можно увидеть (фото)

Через украинские земли летят пчелоедки обыкновенные. Они активно ищут насекомых и жилье на обрывах водоемов.

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Об этом 9 мая сообщил в Facebook доктор наук по экологии, руководитель научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Птички летят через парк, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Фото пчелолоедки обыкновенной Фото: Юрий Батаев / Facebook

Как объяснили в региональном ландшафтном парке "Тилигульский" (Николаевская область), эту птицу также называют крысой европейской. В Украине это — гнездовой, перелетный вид.

Узнать экзотического гостя можно по очень яркому окрасу. Взрослые самцы имеют каштаново-рыжие перья сверху, а охристо-желтые — на плечах и пояснице. Лоб у них желтовато-белый, а через глаз проходит черная полоса. Горло и щеки у самца пчелоедки ярко-желтые, снизу их очерчивает узкая черная полоска. Туловище у птицы зеленовато-голубое, подол крыльев рыжеватый, а первостепенные маховые перья сверху и их покровные — голубовато-зеленые. Второстепенные же крылья каштаново-рыжие, а вдоль заднего края крыльев проходит узкая темно-бурая полоса. Хвост — тоже яркий, синевато-зеленый, с удлиненными и заостренными центральными рулевыми перьями. Клюв у пчелоедки обыкновенной черный, а ноги бурые.

Фото пчелолоедки обыкновенной Фото: Pixabay

Взрослая самка похожа на самца, но имеет на спине зеленый оттенок, а ее удлиненные перья хвоста — короче. Молодые птицы отличаются зеленоватыми перьями на спине, плечах, крыльях и пояснице, а также не имеют черной полосы на горле и удлиненных рулевых перьев.

Пчелоедка обыкновенная весит всего лишь примерно 70 граммов. Длина тела такой птицы достигает от 27 до 29 сантиметров, а размах крыльев — от 44 до 49 сантиметров. Из-за зеленоватого окраса молодую птичку можно спутать с представителями другого подвида — пчелоедкой зеленой.

Фото пчелолоедки обыкновенной Фото: Юрий Батаев / Facebook

Эти яркие птицы имеют благозвучный голос, и им свойственно характерное пение. А еще они почти постоянно издают звуки вроде "щурр" или "кррю".

Фото пчелолоедки обыкновенной Фото: Pixabay Фото пчелолоедки обыкновенной Фото: Региональный ландшафтный парк "Тилигульский" / Facebook

Напомним, ученые исследовали, как эволюционировали песни больших синиц. В частности, различным стаям присущи свои мелодии, а также у птиц обнаружили необычные региональные "песенные диалекты".

29 апреля Фокус сообщал, что камера в гнезде поймала момент, когда сова пыталась проглотить целиком черепаху, но переоценила свои силы.