В Україну завітали з Африки яскраві птахи: чим вони особливі й де їх можна побачити (фото)

Через українські землі летять бджолоїдки звичайні. Вони активно шукають комах і житло на обривах водойм.

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Про це 9 травня повідомив у Facebook доктор наук з екології, керівник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Пташки летять через парк, розташований у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Фото бджолоїдки звичайної Фото: Юрій Батаєв / Facebook

Як пояснили у регіональному ландшафтному парку "Тилігульський" (Миколаївщина), цього птаха також називають щуркою європейською. В Україні це — гніздовий, перелітний вид.

Впізнати екзотичного гостя можна за дуже яскравим забарвленням. Дорослі самці мають каштаново-руде пір’я зверху, а вохристо-жовте — на плечах і попереку. Лоб у них жовтувато-білий, а через око проходить чорна смуга. Горло і щоки у самця бджолоїдки яскраво-жовті, знизу їх окреслює вузька чорна смужка. Тулуб у птаха зеленкувато-блакитний, спід крил рудуватий, а першорядні махові пера зверху та їх покривні — блакитно-зелені. Другорядні ж крила каштаново-руді, а вздовж заднього краю крил проходить вузька темно-бура смуга. Хвіст — теж яскравий, синювато-зелений, з видовженими й загостреними центральними стерновими перами. Дзьоб у бджолоїдки звичайної чорний, а ноги бурі.

Фото бджолоїдки звичайної Фото: Pixabay

Доросла самка схожа на самця, але має на спині зелений відтінок, а її видовжені пера хвоста — коротші. Молоді птахи відрізняються зеленкуватим пір’ям на спині, плечах, крилах і попереку, а також не мають чорної смуги на горлі й видовжених стернових перах.

Бджолоїдка звичайна важить лише приблизно 70 грамів. Довжина тіла такого птаха сягає від 27 до 29 сантиметрів, а розмах крил — від 44 до 49 сантиметрів. Через зеленкувате забарвлення молоду пташку можна сплутати з представниками іншого підвиду — бджолоїдкою зеленою.

Фото бджолоїдки звичайної Фото: Юрій Батаєв / Facebook

Ці яскраві птахи мають милозвучний голос, і їх властивий характерний спів. А ще вони майже постійно видають звуки на зразок "щурр" чи "кррю".

Фото бджолоїдки звичайної Фото: Pixabay Фото бджолоїдки звичайної Фото: Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський" / Facebook

Нагадаємо, науковці дослідили, як еволюціонували пісні великих синиць. Зокрема, різним зграям притаманні свої мелодії, а також у птахів виявили незвичайні регіональні "пісенні діалекти".

29 квітня Фокус повідомляв, що камера у гнізді зловила момент, коли сова намагалася проковтнути цілком черепаху, але переоцінила свої сили.