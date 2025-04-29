Не розрахувала сили: камера у гнізді зняла, як сова намагається проковтнути черепаху цілком (відео)

Дослідники встановлюють камери в гніздах птахів, щоб спостерігати за пернатими по всій земній кулі. На одному з таких відео вчені зняли, як сова намагається проковтнути черепаху цілком, але це виявляється не так вже й просто, як спочатку вважає птах.

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Про це пише Popular Science.

Камери Cornell Bird Cams, встановлені вченими по всьому світу, пропонують одне з найкращих реаліті-шоу на планеті. Дослідники також зазначають, що за допомогою цих відео їм вдається отримати важливі наукові та природоохоронні знання про птахів по всій земній кулі.

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Відомо, що сови використовують унікальний спосіб харчування: вони цілком проковтують здобич і перетравлюють те, що можуть, а потім відригують залишки, які трохи схожі на ворс із сушарки для білизни. Ці залишки, як правило, складаються з кісток, дзьобів та інших неперетравлюваних органічних матеріалів.

Одна з камер проєкту Wild Birds Unlimited Barred Owl зняла момент, коли самець смугастої сови доставив у гніздо цікаве частування для своєї самки. Відео було знято вченими 20 квітня і на кадрах видно, як самець приніс молоду черепаху як частування.

На відео також видно, як самка намагається проковтнути вкриту панциром рептилію, однак це не так уже й просто, як може здатися, на перший погляд. Зазначимо, що смугасті сови їдять найрізноманітніших рептилій і земноводних, однак це вперше за 12 років, коли команда проєкту помітила, що сови доправляють черепаху просто в гніздо.

До слова, це не єдине цікаве відео, зняте камерами Wild Birds Unlimited Barred Owl. За словами дослідників, ще одним цікавим відео, знятим на камеру, є відео совеня смугастої сови, яке помітили, коли воно хитало головою назад, і пускало піну.

Таке похитування головою є звичайною поведінкою для сов. У них очі спрямовані вперед, вони зафіксовані в одній точці й не можуть рухатися. Щоб зосередитися на положенні та відстані цілі, вони хитають головою, щоб краще оглянути навколишнє оточення.

Зазначимо, що проєкт Wild Birds Unlimited Barred Owl — спільна робота Корнелльської лабораторії орнітології та проєкту Raptor Resource Project. Пінці, як правило, вилуплюються приблизно через місяць інкубації; за три-чотири тижні вони втратять це пухнасте пір'я і стануть трохи більш гладкими. Після оперення батьки продовжать піклуватися про них, і вони залишаться поруч із гніздом, поки освоюють дві дуже важливі навички виживання: політ і полювання.

Раніше Фокус писав про те, що дуже особлива сова завела вчених у глухий кут: ніхто не може пояснити незвичайне забарвлення птаха.