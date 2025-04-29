Не рассчитала силы: камера в гнезде засняла, как сова пытается проглотить черепаху целиком (видео)

Исследователи устанавливают камеры в гнездах птиц, чтобы наблюдать за пернатыми по всему земному шару. На одном из таких видео ученые засняли, как сова пытается проглотить черепаху целиком, но это оказывается не так уж просто, как изначально считает птица.

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Об этом пишет Popular Science.

Камеры Cornell Bird Cams, установленные учеными по всему миру, предлагают одно из лучших реалити-шоу на планете. Исследователи также отмечают, что с помощью этих видео ими удается получить важные научные и природоохранные знания о птицах по всему земному шару.

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Известно, что совы используют уникальный способ питания: они целиком проглатывают добычу и переваривают то, что могут, а затем отрыгивают остатки, которые немного похожи на ворс из сушилки для белья. Эти остатки, как правило, состоят из костей, клювов и других неперевариваемых органических материалов.

Одна из камер проекта Wild Birds Unlimited Barred Owl засняла момент, когда самец полосатой неясыти доставил в гнездо любопытное угощение для своей самки. Видео было снято учеными 20 апреля и на кадрах видно, как самец принес молодую черепаху в качестве угощения.

На видео также видно, как самка пытается проглотить покрытую панцирем рептилию, однако это не так уж просто, как может показаться на первый взгляд. Отметим, что полосатые совы едят самых разных рептилий и земноводных, однако это впервые за 12 лет, когда команда проекта заметила, что совы доставляют черепаху прямо в гнездо.

К слову, это не единственное любопытное видео, снятое камерами Wild Birds Unlimited Barred Owl. По словам исследователей, еще одним любопытным видео, заснятым на камеру, является видео совенка полосатой неясыти, который был замечен качающим головой назад и пускающим пену.

Такое покачивание головой является обычным поведением для сов. У них глаза направлены вперед, они зафиксированы в одной точке и не могут двигаться. Чтобы сосредоточиться на положении и расстоянии цели, они качают головой, чтобы лучше осмотреть окружающую обстановку.

Отметим, что проект Wild Birds Unlimited Barred Owl — совместная работа Корнеллской лаборатории орнитологии и проекта Raptor Resource Project. Пенцы, как правило, вылупляются примерно через месяц инкубации; через три-четыре недели они потеряют эти пушистые перья и станут немного более гладкими. После оперения родители продолжат заботиться о них, и они останутся рядом с гнездом, пока осваивают два очень важных навыка выживания: полет и охоту.

Ранее Фокус писал о том, что очень особенная сова завела ученых в тупик: никто не может объяснить необычный окрас птицы.