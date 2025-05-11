Легкий способ защитить планету: почему людям следует пользоваться посудомоечной машиной

Исследователи назвали не очевидную, но весомую причину отказаться от мытья посуды руками в пользу посудомоечной машины. Оказывается, именно так мы можем позаботиться о планете.

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Об этом пишет Popular Science.

Делать что-то правильно для окружающей среды и планеты часто означает дополнительную работу. Например, езда на велосипеде или пешая прогулка выделяют меньше углерода, чем вождение автомобиля, однако требуют больше усилий. Но существует ли что-то, что требует мало усилий и при этом не вредит планете?

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Неожиданная польза посудомоечной машины

Исследование показывают, что использование посудомоечной машины не просто проще, но также требует меньше воды и энергии, чем мытье посуды вручную. Есть также и другие плюсы: посудомоечные машины убивают больше бактерий, чем мытье посуды вручную.

В ходе анализа, проведенного командой из Мичиганского университета, ученые сравнили мытье посуды в раковине с несколькими методами мытья рук. Авторы исследования показали, что в большинстве случаев посудомоечная машина оказалась более эффективной, чем мытье руками.

При использовании типичных ручных и машинных методов мойки посудомоечные машины были связаны с менее чем половиной выбросов парниковых газов и использовали менее половины воды. Большая часть выбросов связана с энергией, используемой для нагрева воды. Отметим, что исследование было проведено в партнерстве с производителем посудомоечных машин, однако другие работы ученых показали схожие результаты.

Почему посудомоечные машины более эффективны

Исследователи обнаружили, что посудомоечные машины на самом деле более эффективны в мытье посуды и более безопасны для планеты по целому ряду причин. Основными является:

повторное использование воды;

экономия энергии.

Как правильно использовать посудомоечную машину

Исследователи отмечают, что есть несколько правил, которые позволят эффективно использовать посудомоечную машину. Во-первых, эксперты не рекомендуют ополаскивать посуду до того, как положить ее в посудомоечную машину — это снижает эффективность ее работы. Вместо этого, ученые советуют выбрасывать большие куски еды в мусорное ведро, не споласкивая посуду. В0-вторых, ученые не советуют использовать режим "горячей сушки", а также запускать посудомоечную машину только при ее заполнении — это максимизирует эффективность очистки.

Как использовать меньше воды, чем посудомоечная машина

Ученые также обнаружили, что можно использовать меньше воды, чем посудомоечная машина, при мытье посуды — для этого ученые рекомендуют использовать "метод двойной раковины". В этом методе, что важно, нет предварительного ополаскивания посуды. Вместо этого посуду соскребают, а затем помещают в раковину с мылом и горячей водой, оставляя замачиваться. Затем посуду моют и ополаскивают во второй раковине, наполненной холодной водой. При этом кран с проточной водой не открывается.

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