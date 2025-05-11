Легкий спосіб захистити планету: чому людям слід користуватися посудомийною машиною

Дослідники назвали не очевидну, але вагому причину відмовитися від миття посуду руками на користь посудомийної машини. Виявляється, саме так ми можемо подбати про планету.

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Про це пише Popular Science.

Робити щось правильно для довкілля та планети часто означає додаткову роботу. Наприклад, їзда на велосипеді або піша прогулянка виділяють менше вуглецю, ніж керування автомобілем, проте вимагають більше зусиль. Але чи існує щось, що потребує мало зусиль і при цьому не шкодить планеті?

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Несподівана користь посудомийної машини

Дослідження показують, що використання посудомийної машини не просто простіше, але також потребує менше води та енергії, ніж миття посуду вручну. Є також й інші плюси: посудомийні машини вбивають більше бактерій, ніж миття посуду вручну.

Під час аналізу, проведеного командою з Мічиганського університету, вчені порівняли миття посуду в раковині з кількома методами миття рук. Автори дослідження показали, що в більшості випадків посудомийна машина виявилася ефективнішою, ніж миття руками.

При використанні типових ручних і машинних методів миття посудомийні машини були пов'язані з менш ніж половиною викидів парникових газів і використовували менше половини води. Більша частина викидів пов'язана з енергією, використовуваною для нагрівання води. Зазначимо, що дослідження було проведене в партнерстві з виробником посудомийних машин, проте інші роботи вчених показали схожі результати.

Чому посудомийні машини більш ефективні

Дослідники виявили, що посудомийні машини насправді ефективніші в митті посуду і безпечніші для планети з цілої низки причин. Основними є:

повторне використання води;

економія енергії.

Як правильно використовувати посудомийну машину

Дослідники зазначають, що є кілька правил, які дадуть змогу ефективно використовувати посудомийну машину. По-перше, експерти не рекомендують обполіскувати посуд до того, як покласти його в посудомийну машину — це знижує ефективність її роботи. Натомість вчені радять викидати великі шматки їжі у відро для сміття, не споліскуючи посуд. По-друге, вчені не радять використовувати режим "гарячого сушіння", а також запускати посудомийну машину тільки при її заповненні — це максимізує ефективність очищення.

Як використовувати менше води, ніж посудомийна машина

Учені також виявили, що можна використовувати менше води, ніж посудомийна машина, під час миття посуду — для цього вчені рекомендують використовувати "метод подвійної раковини". У цьому методі, що важливо, немає попереднього ополіскування посуду. Замість цього посуд зішкрябують, а потім поміщають у раковину з милом і гарячою водою, залишаючи замочуватися. Потім посуд миють і обполіскують у другій раковині, наповненій холодною водою. При цьому кран із проточною водою не відкривається.

Раніше Фокус писав про те, що людям слід прати постільну білизну частіше, ніж усі думають.