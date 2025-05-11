Лягушки пережили динозавров, но теперь оказались в шаге от вымирания: что изменилось на Земле

Из всех основных ветвей древа жизни амфибии, вероятно, сегодня находятся в наиболее шатком положении: одним из первых признаков того, что что-то не так с экосистемой, является именно исчезновение лягушачьего кваканья.

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Об этом пишет IFLScience.

Несмотря на нынешнее положение, в прошлом амфибиям, в отличие от большинства видов на планете, в том числе и динозавров, удалось пережить глобальную катастрофу, завершившую меловой период. Впрочем, до этого амфибиям также удалось пережить несколько массовых вымираний на Земле.

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Эволюция амфибий

Амфибии живут на Земле около 370 миллионов лет, с девонского периода, когда они эволюционировали от рыб. Сегодня большинство членов этой группы животных принадлежат к отряду Anura (лягушки и жабы), который, как полагают, эволюционировал в раннем триасе, примерно в то же время, что и динозавры.

Это означает, что амфибиям удалось пережить минимум 3 из 5 больших массовых вымираний, а также событие Capitanian, которое, по мнению некоторых палеонтологов, стоит считать шестым массовым вымиранием. В то же время бесхвостые амфибии пережили два массовых вымирания.

В шаге от вымирания

Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Ученые не знают, сколько именно видов лягушек и жаб вымерло за последнее столетие, однако, безусловно, много. Например, считается, что лишь один хитридиевый грибок уничтожил десятки видов, а сотни других оказались в шатком положении. Отметим, т ситуация настолько плоха, что экологи строят лягушачьи сауны, чтобы замедлить ущерб. Тем временем лягушки исчезают в других местах, потому что pH воды изменился слишком сильно или температура слишком высокая.

Как лягушкам удалось пережить массовое вымирание

Едва ли нам когда-то удастся узнать, как амфибиям удалось пережить то, что погубило динозавров, но это вовсе не значит, что у палеонтологов нет идей. По словам эксперта по мелово-третичному вымиранию Мелани Дюринг, один факт, упускаемый из виду, заключается в том, что многие из них являются "видами-пионерами", то есть одними из первых вернувшихся после больших изменений.

Исследователи отмечают, что лягушкам, вероятно, нравятся катастрофы, а потому они часто выбирают поврежденную область, чтобы избежать конкуренции. Впрочем, не все виды лягушек такие. Например, тростниковые жабы.

И все же, вопрос о том, как предкам лягушкам удалось пережить худшую часть катастрофы. По словам Дюринг, нам точно неизвестно, что произошло, но ученые читают, что виды, обитающие в пещерах, могли пережить начальный инфракрасный взрыв. Исследователи полагают, что именно этот этап был самой разрушительной частью катастрофы. Существа, питающиеся насекомыми, вероятно, также обнаружили, что им было легче, чем большинству, добывать пищу в период, когда пепел застилал небо и ничего не росло.

С другой стороны, удар астероида, вероятно, разрушил озоновый слой, впустив избыточное ультрафиолетовое излучение на десятилетия. Ученые считают, что эта часть была бы особенно тяжелой для лягушек: они производят кровь в печени, а не в костном мозге, поэтому они гораздо более уязвимы к ультрафиолету.

Дюринг отмечают, что сегодня большинство лягушек ведут подземный образ жизни. Вероятно, те, у кого был схожий образ жизни, выжили в годы истощения озонового слоя. Чтобы лучше понять, что произошло, нам нужно найти окаменелости лягушек, оставшиеся вскоре после катастрофы, чьи черты могут рассказать что-то об их предках во время кризиса. Нечто подобное произошло с птицами в виде доказательств того, что выжившие были видами, питающимися семенами.

Вымирание прошлого

Исследование, опубликованное ранее в этом году, показало, что амфибии раннего триаса на самом деле были универсальными кормильцами, что позволило им хорошо адаптироваться к изменениям в добыче по мере изменения условий. Более того, они также, вероятно, нуждались в меньшем количестве жизни, чем другие виды.

Причины Великого вымирания все еще обсуждаются, но авторы исследования показывают, что выжившие амфибии предпочитали пресноводные местообитания, которые, вероятно, были более стабильными, чем условия на суше.

Массовые вымирания на Земле

Общепринято считать, что на Земле уже произошло пять крупных массовых вымираний, однако некоторые исследователи также отмечают, что сегодня мы, вероятно, переживаем шестое массовое вымирание.

Крупнейшие массовые вымирания:

ордовикско-силурийское вымирание — между 450-443 млн лет назад;

девонское вымирание — около 372 млн лет назад;

"великое" пермское вымирание — около 253-251 млн лет назад;

триасово вымирания — 208-200 млн лет назад;

мел-палеогеновое вымирание — около 65 млн лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что шестое массовое вымирание на Земле уже началось: у людей есть лишь один шанс остановить его.