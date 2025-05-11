Жаби пережили динозаврів, але тепер опинилися за крок від вимирання: що змінилося на Землі

З усіх основних гілок дерева життя амфібії, ймовірно, сьогодні перебувають у найбільш хиткому становищі: однією з перших ознак того, що щось не так з екосистемою, є саме зникнення жаб'ячого квакання.

Related video

Про це пише IFLScience.

Попри теперішнє становище, у минулому амфібіям, на відміну від більшості видів на планеті, зокрема й динозаврів, вдалося пережити глобальну катастрофу, що завершила крейдяний період. Утім, до цього амфібіям також вдалося пережити кілька масових вимирань на Землі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Еволюція амфібій

Амфібії живуть на Землі близько 370 мільйонів років, з девонського періоду, коли вони еволюціонували від риб. Сьогодні більшість членів цієї групи тварин належать до загону Anura (жаби й жаби), який, як вважають, еволюціонував у ранньому тріасі, приблизно в той самий час, що і динозаври.

Це означає, що амфібіям вдалося пережити щонайменше 3 з 5 великих масових вимирань, а також подію Capitanian, яку, на думку деяких палеонтологів, варто вважати шостим масовим вимиранням. Водночас безхвості амфібії пережили два масових вимирання.

За крок від вимирання

Проте сьогодні ситуація кардинально змінилася. Науковці не знають, скільки саме видів жаб і жаб вимерло за останнє століття, проте, безумовно, багато. Наприклад, вважається, що лише один хитридієвий грибок знищив десятки видів, а сотні інших опинилися в хиткому становищі. Зазначимо, що ситуація настільки погана, що екологи будують жаб'ячі сауни, щоб уповільнити шкоду. Тим часом жаби зникають в інших місцях, тому що pH води змінився занадто сильно або температура занадто висока.

Як жабам вдалося пережити масове вимирання

Навряд чи нам колись вдасться дізнатися, як амфібіям вдалося пережити те, що згубило динозаврів, але це зовсім не означає, що у палеонтологів немає ідей. За словами експерта з крейдяно-третинного вимирання Мелані Дюрінг, один факт, який не береться до уваги, полягає в тому, що багато хто з них є "видами-піонерами", тобто одними з тих, що першими повернулися після великих змін.

Дослідники зазначають, що жабам, імовірно, подобаються катастрофи, а тому вони часто обирають пошкоджену ділянку, щоб уникнути конкуренції. Утім, не всі види жаб такі. Наприклад, очеретяні жаби.

І все ж, питання про те, як предкам жабам вдалося пережити найгіршу частину катастрофи. За словами Дюрінг, нам точно невідомо, що сталося, але вчені читають, що види, які мешкають у печерах, могли пережити початковий інфрачервоний вибух. Дослідники вважають, що саме цей етап був найбільш руйнівною частиною катастрофи. Істоти, що харчуються комахами, ймовірно, також виявили, що їм було легше, ніж більшості, добувати їжу в період, коли попіл застеляв небо і нічого не росло.

З іншого боку, удар астероїда, ймовірно, зруйнував озоновий шар, впустивши надлишкове ультрафіолетове випромінювання на десятиліття. Учені вважають, що ця частина була б особливо важкою для жаб: вони виробляють кров у печінці, а не в кістковому мозку, тож вони набагато вразливіші до ультрафіолету.

Дюрінг зазначають, що сьогодні більшість жаб ведуть підземний спосіб життя. Ймовірно, ті, у кого був схожий спосіб життя, вижили в роки виснаження озонового шару. Щоб краще зрозуміти, що сталося, нам потрібно знайти скам'янілості жаб, що залишилися незабаром після катастрофи, чиї риси можуть розповісти щось про їхніх предків під час кризи. Щось подібне сталося з птахами, як докази того, що ті, хто вижив, були видами, які харчуються насінням.

Вимирання минулого

Дослідження, опубліковане раніше цього року, показало, що амфібії раннього тріасу насправді були універсальними годувальниками, що дало їм змогу добре адаптуватися до змін у здобичі в міру зміни умов. Ба більше, вони також, імовірно, потребували меншої кількості життя, ніж інші види.

Причини Великого вимирання все ще обговорюють, але автори дослідження показують, що амфібії, які вижили, надавали перевагу прісноводним місцезростанням, які, ймовірно, були стабільнішими, ніж умови на суші.

Масові вимирання на Землі

Загальноприйнято вважати, що на Землі вже відбулося п'ять великих масових вимирань, проте деякі дослідники також зазначають, що сьогодні ми, ймовірно, переживаємо шосте масове вимирання.

Найбільші масові вимирання:

ордовицько-силурійське вимирання — між 450-443 млн років тому;

девонське вимирання — близько 372 млн років тому;

"велике" пермське вимирання — близько 253-251 млн років тому;

тріасове вимирання — 208-200 млн років тому;

крейда-палеогенове вимирання — близько 65 млн років тому.

Раніше Фокус писав про те, що шосте масове вимирання на Землі вже почалося: у людей є лише один шанс зупинити його.