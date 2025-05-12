Легкий способ похудеть: прием пищи в определенное время приводит к значительному снижению веса

В ходе нового исследования ученые обнаружили, что прием пищи в определенное время суток приводит к «значительному» снижению веса. Более того, ученые также обнаружили, что потеря веса сохраняется в течение длительного времени.

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Об этом пишет Plymouth Live.

Исследователи считают, что им удалось обнаружить идеальное время для приема пищи, которое может привести к "значительному" снижению веса. В ходе исследования ученые наблюдали за 99 участниками эксперимента, которые придерживались разного графика питания.

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Идеальное время для приема пищи

Результаты исследования указывают на то, что самой успешной была группа, начинающая свое 8-часовое окно пищи до 10 утра и голодала в течение последующих 16 часов. Важность этого режима была также подтверждена его устойчивым воздействием: всего за 12 недель реципиенты потеряли 4,2 килограмма, а снижение веса на 2,2 кг наблюдалась даже год спустя.

Другие участники исследования, которые ели в течение 12-часового окна или начинали свое 8-часовое окно после 13:00, также отметили потерю веса, но не в такой степени. Например, люди с 12-часовым окном сбросили 1,4 кг за первые 12 недель, а те, чье окно начиналось после 13:00 отметили снижение веса на 3,1 кг. В исследовании также приняла участие группа, которая могла выбрать любое восьмичасовое окно для своего приема пищи.

Они отметили среднюю потерю веса на 3,8 кг в течение начального трехмесячного периода испытания. Примечательно, что люди, которые ели в течение 12-часового окна, на самом деле отметили увеличение своего веса на 0,4 кг через год. Те, что ограничили прием пищи 8 часами с 13:00, сообщили об общей потере веса в 2 кг за тот же период, а участники, выбравшие любое окно, потеряли 0,7 кг за год. Простыми словами, результаты исследования показывают, что любая форма голодания на самом деле может быть полезна для снижения и контроля веса.

Голодание эффективно для похудения

По словам ведущего автора исследования, доктора Альбы Камачо-Карденоса из испанского Института биосанитарных исследований Гранады, их с коллегами работа показала, что ограничение окна приема пищи 8 часами в любое время в течение трех месяцев может привести к значительной потере веса минимум на год. Авторы исследования также отмечают, что преимущества на самом деле можно отнести к 16-часовому окну голодания, а не ко времени приема пищи.

Отметим, что ученые отслеживали не только потерю веса, но также измеряли окружности талии и бедер. Результаты показали, что:

группа, с 8-часовым окном питания до 10:00, в среднем потеряла 4,1 см в талии и 4,6 см в бедрах;

8-часовое окно питания с 13:00 — в среднем -4,1 см в талии и -3,2 в бедрах;

12-часовое окно питания — в среднем -1,1 см в талии и -1,4 см в бедрах;

группа, самостоятельно выбравшая окно — в среднем -3,7 см в талии и -3,6 см в бедрах.

Исследователи также сняли замеры реципиентов спустя год. Результаты показали, что в группе 12-часового питания наблюдалось увеличение окружности талии на +1,8 см за 12 месяцев и небольшое увеличение окружности бедер на +0,03 см. Напротив, окружность талии и бедер оставалась значительно ниже в группе позднего питания — в среднем -5,6 см и -3,4 см соответственно.

Ранняя группа и группа самостоятельного выбора также показали более низкие значения окружности талии (в среднем -0,5 см и -1,3 см соответственно) и окружности бедер (в среднем -1,0 см и -1,8 см соответственно).

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.