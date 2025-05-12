Легкий спосіб схуднути: прийом їжі в певний час призводить до значного зниження ваги

Під час нового дослідження вчені виявили, що прийом їжі в певний час доби призводить до "значного" зниження ваги. Ба більше, вчені також виявили, що втрата ваги зберігається протягом тривалого часу.

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Про це пише Plymouth Live.

Дослідники вважають, що їм вдалося виявити ідеальний час для прийому їжі, який може призвести до "значного" зниження ваги. Під час дослідження вчені спостерігали за 99 учасниками експерименту, які дотримувалися різного графіка харчування.

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Ідеальний час для прийому їжі

Результати дослідження вказують на те, що найуспішнішою була група, яка починала своє 8-годинне вікно їжі до 10 ранку і голодувала протягом наступних 16 годин. Важливість цього режиму була також підтверджена його стійким впливом: всього за 12 тижнів реципієнти втратили 4,2 кілограма, а зниження ваги на 2,2 кг спостерігалося навіть через рік.

Інші учасники дослідження, які їли протягом 12-годинного вікна або починали своє 8-годинне вікно після 13:00, також відзначили втрату ваги, але не такою мірою. Наприклад, люди з 12-годинним вікном скинули 1,4 кг за перші 12 тижнів, а ті, чиє вікно починалося після 13:00, відзначили зниження ваги на 3,1 кг. У дослідженні також взяла участь група, яка могла вибрати будь-яке восьмигодинне вікно для свого прийому їжі.

Вони відзначили середню втрату ваги на 3,8 кг протягом початкового тримісячного періоду випробування. Примітно, що люди, які їли протягом 12-годинного вікна, насправді відзначили збільшення своєї ваги на 0,4 кг через рік. Ті, що обмежили вживання їжі 8 годинами з 13:00, повідомили про загальну втрату ваги у 2 кг за той самий період, а учасники, які обрали будь-яке вікно, втратили 0,7 кг за рік. Простими словами, результати дослідження показують, що будь-яка форма голодування насправді може бути корисною для зниження і контролю ваги.

Голодування ефективне для схуднення

За словами провідного автора дослідження, доктора Альби Камачо-Карденоса з іспанського Інституту біосанітарних досліджень Гранади, їхня з колегами робота показала, що обмеження вікна прийому їжі 8 годинами в будь-який час упродовж трьох місяців може призвести до значної втрати ваги щонайменше на рік. Автори дослідження також зазначають, що переваги насправді можна віднести до 16-годинного вікна голодування, а не до часу прийому їжі.

Зазначимо, що вчені відстежували не тільки втрату ваги, але також вимірювали окружності талії та стегон. Результати показали, що:

група, з 8-годинним вікном харчування до 10:00, у середньому втратила 4,1 см у талії та 4,6 см у стегнах;

8-годинне вікно харчування з 13:00 — у середньому -4,1 см у талії й -3,2 у стегнах;

12-годинне вікно харчування — у середньому -1,1 см у талії та -1,4 см у стегнах;

група, яка самостійно вибрала вікно — у середньому -3,7 см у талії й -3,6 см у стегнах.

Дослідники також зняли заміри реципієнтів через рік. Результати показали, що в групі 12-годинного харчування спостерігалося збільшення окружності талії на +1,8 см за 12 місяців і невелике збільшення окружності стегон на +0,03 см. Навпаки, окружність талії та стегон залишалася значно нижчою в групі пізнього харчування — у середньому -5,6 см і -3,4 см відповідно.

Рання група і група самостійного вибору також показали нижчі значення окружності талії (у середньому -0,5 см і -1,3 см відповідно) і окружності стегон (у середньому -1,0 см і -1,8 см відповідно).

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, які вправи найлегше допомагають схуднути.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.