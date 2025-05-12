В Риме найден секретный дворец папы: он старше Ватикана на 1 тыс. лет (фото)

В Риме были найдены руины древнего дворца, где жили папы до того, как Ватикан стал их официальной резиденцией.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Древний дворец, окруженный оборонительными стенами, нашли на площади за пределами Латеранской базилики Святого Иоанна, датируемой IX веком. По словам археологов, стены ранее неизвестного дворца были построены из больших камней, образованных из вулканического пепла. Материал для строительства дворца, вероятно, был взят из руин других сооружений, которые ныне утрачены.

Археологи обнаружили руины дворца первого папы во время реконструкции некоторых районов Рима

Археологи предполагают, что найденное ими сооружение защищало Папскую базилику, строительство которой заказал Константин Великий в IV веке. Это произошло после того, как римский император объявил христианство официальной религией Рима. Позднее Папская базилика была расширена и реконструирована в Средние века, она служила папской резиденцией до того, как папство переехало в Авиньон, Франция, в 1305 году.

До этого переезда папы жили в этом секретном дворце. Папы вернулись в Рим только в 1377 году, а Ватикан был официально основан только в 1929 году.

Археологическое открытие было сделано во время реконструкции площади Фото: Italian Ministry of Culture

Отмечается, что открытие удалось сделать во время дорожных работ. Также эта неожиданная находка совпала с избранием кардинала Роберта Прево на пост нового лидера Католической церкви. Он стал первым папой США, принявшим имя Лев XIV.

“Это чрезвычайно важная находка для города Рима и его средневековой истории, поскольку в наше время на площади никогда не проводились масштабные археологические раскопки”, - заявили в Министерстве культуры Италии.

В ведомстве добавили, что дворец был найден по время реконструкции территории вокруг Латеранской базилики в преддверии так называемого Юбилейного года или Святого года. Это важное событие в католической церкви, которое по традиции проводится каждые 25 лет. Папа Франциск провозгласил Юбилейный год 2025 годом, который продлится с 24 декабря 2024 года по 6 января 2026 года.

Во время этого мероприятия католики могут получать особые индульгенции или отпущение грехов, если выполняют определенные ритуалы, совершают добрые дела или участвуют в паломничестве.

Археологи подчеркивают, что древний дворец был большой частью Ватикана, охватывающей 23 225 квадратных метров. Мощная оборонительная стена вокруг папского дворца свидетельствует, что он был построен во времена внутренних конфликтов в Риме, когда могущественные аристократические семьи боролись за контроль над папским престолом.

Также в 846 году произошел набег на Рим из Сицилии, когда были разграблены многие церкви, включая собой Святого Петра. В такой обстановке массивная стена могла выполнять оборонительную функцию, защищая базилику и окружавшие ее здания.

После того, как папы снова вернулись в Рим из Франции, а папскую резиденцию перенесли в Ватикан, необходимость защищать старую Папскую базилику исчезла. Оборонительная стена стала бесполезной, поэтому ее снесли, закопали и в конечном итоге заабыли.

Ватикан — самое маленькое независимое государство в мире, город-государство и анклав в пределах Рима. У него также есть своя территория, законы, валюта, марки и даже система паспортов и номерных знаков.

Напомним, потерянный фрагмент перевода Библии возрастом 1750 лет найден в библиотеке Ватикана. Утраченный текст обнаружили с помощью ультрафиолетовой фотографии.