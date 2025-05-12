У Римі знайдено секретний палац папи: він старший за Ватикан на 1 тис. років (фото)

У Римі було знайдено руїни стародавнього палацу, де жили папи до того, як Ватикан став їхньою офіційною резиденцією.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Стародавній палац, оточений оборонними стінами, знайшли на площі за межами Латеранської базиліки Святого Іоанна, що датується IX століттям. За словами археологів, стіни раніше невідомого палацу були збудовані з великих каменів, утворених із вулканічного попелу. Матеріал для будівництва палацу, ймовірно, було взято з руїн інших споруд, які нині втрачено.

Археологи виявили руїни палацу першого папи під час реконструкції деяких районів Рима

Археологи припускають, що знайдена ними споруда захищала Папську базиліку, будівництво якої замовив Костянтин Великий у IV столітті. Це сталося після того, як римський імператор оголосив християнство офіційною релігією Риму. Пізніше Папську базиліку було розширено і реконструйовано в Середні віки, вона слугувала папською резиденцією до того, як папство переїхало до Авіньйона, Франція, 1305 року.

До цього переїзду папи жили в цьому секретному палаці. Папи повернулися до Риму тільки 1377 року, а Ватикан був офіційно заснований тільки 1929 року.

Археологічне відкриття було зроблено під час реконструкції площі Фото: Italian Ministry of Culture

Зазначається, що відкриття вдалося зробити під час дорожніх робіт. Також ця несподівана знахідка збіглася з обранням кардинала Роберта Прево на пост нового лідера Католицької церкви. Він став першим папою США, який прийняв ім'я Лев XIV.

"Це надзвичайно важлива знахідка для міста Риму та його середньовічної історії, оскільки в наш час на площі ніколи не проводили масштабних археологічних розкопок", — заявили в Міністерстві культури Італії.

У відомстві додали, що палац був знайдений під час реконструкції території навколо Латеранської базиліки напередодні так званого Ювілейного року або Святого року. Це важлива подія в католицькій церкві, яка за традицією проводиться кожні 25 років. Папа Франциск проголосив Ювілейний рік 2025 роком, який триватиме з 24 грудня 2024 року по 6 січня 2026 року.

Під час цього заходу католики можуть отримувати особливі індульгенції або відпущення гріхів, якщо виконують певні ритуали, здійснюють добрі справи або беруть участь у паломництві.

Археологи наголошують, що стародавній палац був найбільшою частиною Ватикану, що охоплює 23 225 квадратних метрів. Потужна оборонна стіна навколо папського палацу свідчить, що він був побудований за часів внутрішніх конфліктів у Римі, коли могутні аристократичні родини боролися за контроль над папським престолом.

Також 846 року стався набіг на Рим із Сицилії, коли було розграбовано багато церков, зокрема й церкву Святого Петра. У такій обстановці масивна стіна могла виконувати оборонну функцію, захищаючи базиліку і будівлі, що її оточували.

Після того, як папи знову повернулися до Риму з Франції, а папську резиденцію перенесли до Ватикану, необхідність захищати стару Папську базиліку зникла. Оборонна стіна стала марною, тож її знесли, закопали і зрештою забули.

Ватикан — найменша незалежна держава у світі, місто-держава й анклав у межах Риму. У нього також є своя територія, закони, валюта, марки і навіть система паспортів і номерних знаків.

Нагадаємо, втрачений фрагмент перекладу Біблії віком 1750 років знайдено в бібліотеці Ватикану. Втрачений текст виявили за допомогою ультрафіолетової фотографії.