Жизнь в нас буквально светится: ученые увидели кое-что необычное во время эксперимента (фото)

Новый эксперимент, проведенный исследователями из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады, дал очень необычный результат. Он показал, что жизнь может по-настоящему сиять.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Эксперимент на мышах и двух видах растений обнаружил прямые физические доказательства такого явления как “митогенетическое излучение”, которое прекращается после смерти. Результаты исследования предполагают, что все живые существа, среди которых и люди, могут светиться здоровьем, пока живы.

Результаты исследования могут показаться довольно странными. Трудно не провести параллель между биологическим электромагнитным излучением и такой мистификацией, как аура.

В теории видимые длины волн света, которые появляются в результате биологических процессов, должны быть настолько слабыми, что они легко затеряются в интенсивном блеске окружающих электромагнитных волн окружающей среды и лучистом тепле, которое вырабатывается нашим метаболизмом.

Несмотря на это, физик из Калгарийского университета Вахид Салари со своей командой говорят, что смогли увидеть сверхслабое фотонное излучение (UPE), которое производили живые субъекты. Так называемое свечение пропадало после смерти этих субъектов: мышей и растений.

Свечение живых мышей вверху, и мертвых внизу Фото: Salari et al., J. Phys. Chem. Lett., 2025

Наука, стоящая за биофотонами, сама по себе является спорной идеей. Различные биологические процессы явно генерируют яркие проявления света в форме хемилюминесценции. И в течение десятилетий спонтанное распыление световых волн длиной от 200 до 1000 нанометров регистрировалось в менее очевидных реакциях среди самых разных живых клеток, от тканей коровьего сердца до бактериальных колоний.

Серьезным претендентом на источник этого излучения является эффект различных активных форм кислорода, которые живые клетки производят, когда подвергаются стрессам, таким как тепло, яды, патогены или недостаток питательных веществ.

Например, при наличии достаточного количества молекул перекиси водорода такие материалы, как жиры и белки, могут претерпевать трансформации, которые запускают их электроны на высокой скорости и выплевывают один или два достаточно энергичных фотона, когда они возвращаются на место.

Наличие средств удаленного мониторинга стресса отдельных тканей у целых людей или животных пациентов или даже среди культур или образцов бактерий может предоставить техникам и медицинским специалистам мощный неинвазивный диагностический инструмент.

В ходе эксперимента четырех обездвиженных мышей помещали в темный ящик и снимали на протяжении часа прежде, чем их усыпить. После этого мышей снимали еще час. Их тела согревали до температуры тела даже после смерти, чтобы тепло не было переменной величиной.

Исследователи уловили отдельные фотоны в видимой полосе света, которые появлялись из клеток мыши до и после смерти. Количество фотонов заметно уменьшалось после того, как мышей усыпляли.

Тот же эксперимент, проведенный на листьях кресс-салата и карликового зонтичного дерева, показал такие же результаты. Ученые получили убедительные доказательства, что активные формы кислорода на самом деле могут быть причиной мягкого свечения.

Свечение от четырех листьев зонтичного дерева Фото: Salari et al., J. Phys. Chem. Lett., 2025

“Наши результаты показывают, что поврежденные части во всех листьях были значительно ярче, чем неповрежденные части листьев в течение всех 16 часов визуализации”, — добавили ученые.

Напомним, активность мозга перед смертью может доказывать наличие души. Исследователи считают, что во время экспериментов столкнулись с необъяснимым процессом. Возможно, они увидели, как душа покидает тело.