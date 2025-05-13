Життя в нас буквально світиться: вчені побачили дещо незвичайне під час експерименту (фото)

Новий експеримент, проведений дослідниками з Університету Калгарі та Національної дослідницької ради Канади, дав дуже незвичайний результат. Він показав, що життя може по-справжньому сяяти.

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Про це пише ScienceAlert.

Експеримент на мишах і двох видах рослин виявив прямі фізичні докази такого явища як "мітогенетичне випромінювання", яке припиняється після смерті. Результати дослідження припускають, що всі живі істоти, серед яких і люди, можуть світитися здоров'ям, поки живі.

Результати дослідження можуть здатися досить дивними. Важко не провести паралель між біологічним електромагнітним випромінюванням і такою містифікацією, як аура.

У теорії видимі довжини хвиль світла, які з'являються внаслідок біологічних процесів, мають бути настільки слабкими, що вони легко загубляться в інтенсивному блиску навколишніх електромагнітних хвиль довкілля та променистому теплі, яке виробляється нашим метаболізмом.

Попри це, фізик з Калгарійського університету Вахід Саларі зі своєю командою кажуть, що змогли побачити надслабке фотонне випромінювання (UPE), яке виробляли живі суб'єкти. Так зване світіння пропадало після смерті цих суб'єктів: мишей і рослин.

Світіння живих мишей угорі, і мертвих унизу Фото: Salari et al., J. Phys. Chem. Lett., 2025

Наука, що стоїть за біофотонами, сама по собі є спірною ідеєю. Різні біологічні процеси явно генерують яскраві прояви світла у формі хемілюмінесценції. І протягом десятиліть спонтанне розпорошення світлових хвиль завдовжки від 200 до 1000 нанометрів реєструвалося в менш очевидних реакціях серед найрізноманітніших живих клітин, від тканин коров'ячого серця до бактеріальних колоній.

Серйозним претендентом на джерело цього випромінювання є ефект різних активних форм кисню, які живі клітини продукують, коли зазнають стресів, таких як тепло, отрути, патогени або нестача поживних речовин.

Наприклад, за наявності достатньої кількості молекул перекису водню такі матеріали, як жири і білки, можуть зазнавати трансформації, які запускають їхні електрони на високій швидкості та випльовують один або два досить енергійних фотони, коли вони повертаються на місце.

Наявність засобів віддаленого моніторингу стресу окремих тканин у цілих людей чи тварин-пацієнтів або навіть серед культур чи зразків бактерій може надати технікам і медичним фахівцям потужний неінвазивний діагностичний інструмент.

Під час експерименту чотирьох знерухомлених мишей поміщали в темну шухляду і знімали протягом години, перш ніж їх приспати. Після цього мишей знімали ще годину. Їхні тіла зігрівали до температури тіла навіть після смерті, щоб тепло не було змінною величиною.

Дослідники вловили окремі фотони у видимій смузі світла, які з'являлися з клітин миші до і після смерті. Кількість фотонів помітно зменшувалася після того, як мишей присипляли.

Той самий експеримент, проведений на листках крес-салату і карликового зонтичного дерева, показав такі самі результати. Вчені отримали переконливі докази, що активні форми кисню насправді можуть бути причиною м'якого світіння.

Світіння від чотирьох листків зонтичного дерева Фото: Salari et al., J. Phys. Chem. Lett., 2025

"Наші результати показують, що пошкоджені частини у всіх листках були значно яскравішими, ніж неушкоджені частини листя протягом усіх 16 годин візуалізації", — додали вчені.

Нагадаємо, активність мозку перед смертю може доводити наявність душі. Дослідники вважають, що під час експериментів зіткнулися з незрозумілим процесом. Можливо, вони побачили, як душа залишає тіло.