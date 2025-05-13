Детекторы ядерных взрывов помогут защитить нас от большой угрозы из космоса: что известно

Ученые изучили, как инфразвуковые детекторы, предназначенные для обнаружения испытаний ядерных бомб, могут помочь отслеживать космический мусор и метеориты, падающие на нашу планету.

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Об этом исследовании пишет Space.

По всему миру с начала эпохи Холодной войны были установлены десятки сверхчувствительных детекторов для обнаружения инфразвуковых волн, создаваемых испытаниями ядерных бомб на расстоянии в тысячи километров. Инфразвуком называют звуковые волны, которые находятся намного ниже диапазона человеческого слуха.

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Эти детекторы, входящие в сеть обнаружения Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, также улавливают ультразвуковые удары, создаваемые крупными кусками метеоритов или космического мусора, который распадается в атмосфере Земли. Метеориты – это обломки астероидов, то есть космических камней, вращающихся вокруг Солнца, а космическим мусором называют неработающие спутники и другие аппараты на орбите, а также отработанные ступени ракет-носителей.

Ученые изучили, как эти детекторы могут помочь обнаружить траекторию полета метеоритов и кусков космического мусора, особенно тех, которые падают в отдаленных районах, где недоступны наблюдения с помощью оптических камер и телескопов. Авторы исследования говорят, что инфразвуковые детекторы ядерных испытаний имеют больше преимуществ для отслеживания объектов, падающих из космоса. Они могут следить за этими объектами и днем и ночью, а также в любую погоду, в отличие от оптических телескопов.

Инфразвуковые детекторы могут помочь определить траекторию падающих космических объектов с помощью метода, известного как триангуляция, который сравнивает сигналы, полученные двумя или более детекторами, чтобы установить местоположение источника звука.

Обломки ракеты Falcon 9 сгорели в атмосфере над Германией 19 февраля 2025 года Фото: space.com

Ученые хотели узнать, насколько точными могут быть такие расчеты в зависимости от угла, под которым объект входит в атмосферу. Они обнаружили, что, хотя траектории метеоритов и космического мусора, падающих в атмосферу под углом 60 градусов и более, легко реконструировать по инфразвуковым измерениям, это тяжелее сделать для объектов, падающих под меньшими углами.

Куски космического мусора и метеориты, которые входят под небольшими углами, создают запутанные данные при измерении инфразвуковыми детекторами, поскольку они производят звуковые сигналы на протяжении сотен, даже тысяч километров.

Изображения с камер и телескопов, напротив, хорошо справляются с реконструкцией траекторий движения объектов, входящих под небольшими углами. Но эти приборы не доступны для наблюдения за небом над отдаленными регионами мирового океана, где большинство космического мусора и метеоритов падает на Землю или сгорает в атмосфере.

Поэтому ученые пытаются выяснить, могут ли комбинации различных типов измерений предоставить более точные данные о падающих космических объектах. Хотя детекторы ядреных испытаний не могут обеспечить заблаговременные предупреждения о приближающихся метеоритах или кусках косчмие6скогто мусора, все же они могут помочь получить более точные данные о траектории их полета, считают ученые.

Напоминаем, что расчеты ученых, которые занимаются отслеживанием космического мусора на орбите, показывают, что сейчас вокруг Земли вращается более 1 200 000 обломков шириной более 1 см. Примерно 50 000 обломков космического мусора имеют ширину более 10 см.

Также напоминаем, что в субботу, 10 мая, на Землю упал 53-летний космический аппарат, который должен был изучать Венеру, но так и не попал на эту планету. Считается, что советский посадочный модуль упал в Индийский океан недалеко от Индонезии.